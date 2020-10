Tko jednom prevari u vezi, vrlo vjerojatno će to učiniti ponovno

Studija, koja je pratila partnere tijekom petogodišnjeg razdoblja, pokazala je da će ljudi koji su prevarili partnera u prvoj vezi tri puta vjerojatnije prevariti sljedećeg partnera

<p>Znanstvenici su pronašli dokaze koji podupiru staro pravilo 'jednom preljubnik, uvijek preljubnik' kada je riječ o varanju u vezama. Istraživači sa Sveučilišta u Denveru željeli su saznati je li nevjera u prethodnoj vezi faktor rizika za nevjeru u sljedećim vezama. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Da bi to dokazali, promatrali su 484 osobe u vezama i pitali ih o njihovim seksualnim aktivnostima izvan njihove trenutne veze (jesu li varali ili ne), kao i sumnjaju li da ih partner vara.</p><p>Zatim su ih pratili od njihove tadašnje veze do sljedeće nove veze, kako bi provjerili jesu li oni koji su rekli da su prevarili partnera u prvoj vezi nastavili varati u sljedećoj.</p><p>Studija, koja ih je pratila tijekom petogodišnjeg razdoblja, pokazala je da će ljudi koji su prevarili partnera u prvoj vezi tri puta vjerojatnije prevariti sljedećeg partnera.</p><p>Studija objavljena u Archives of Sexual Behavior također je otkrila da oni koji su sumnjali da ih je partner varao vjerojatnije će i sumnjati da ih sljedeći partner vara. </p><p>S druge strane, ljudi koji su znali da ih je njihov prvi partner prevario, izvijestili su da ih je i njihov sljedeći partner prevario.</p><p>Autori su napisali da je studija, prigodno naslovljena 'Jednom preljubnik, uvijek preljubnik? Serijska nevjera u sljedećim vezama', pokazala da je prethodno varanje važan čimbenik rizika za nevjeru u sljedećim vezama. U osnovi, ako su partneri i prije varali, mnogo je veća šansa da će to ponoviti.</p><p>Dakle, ako su partneri varali u prvoj vezi nekoga s kim nisu bili u braku, još je vjerojatnije da će varati u drugoj vezi čak i ako su u braku.</p><p>Autori su priznali da je veličina uzorka mala i da je potrebno provesti daljnje istraživanje, uključujući istraživanje drugih vrsta odnosa. Međutim, nadaju se kako bi studija pomogla spriječiti serijsku nevjeru u vezama, prenosi <a href="https://www.iflscience.com/plants-and-animals/scientists-find-evidence-for-the-once-a-cheater-always-a-cheater-rule/?fbclid=IwAR0j6kaCrkdRuEESleHsjrg_kB2_9vBmSxm4pBfhtXEsIEprbXxG9_XNnBc" target="_blank">IFL Science.</a></p>