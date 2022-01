Nikada ne možete znati kako će vaš pas reagirati na vaše lajanje, jer ga ono zbunjuje, a ako neoprezno navalite, može ga navesti da se osjeća kao da nema izlaza, što je situacija u kojoj baš svaki pas može ugristi onoga tko ga napada, bez obzira na to koliko voli svog vlasnika, kaže dr. sc. Shoshi Parks, profesionalna trenerica pasa iz SAD-a i certificirana trenerica separacijske anksioznosti, komentirajući taj trend kroz iskustvo koje ima sa vlastitim kućnim ljubimcem Percyem i drugim psima.

- Kad je u pitanju pasji bon-ton, Percy je vrlo bezobrazan i nikako da se počne ponašati kako bi trebao. Uljudni štenci nepoznatim psima inače prilaze s repa, njušeći žlijezde u stražnjem dijelu, prije nego što se približe onoj strani gdje njušku krase zubi. Percy uvijek prvo kreće prema njuški i ulazi u osobni prostor drugog psa, tako da može osjetiti njegov dah - pojašnjava.

POGLEDAJTE VIDEO: Lucy opet prohodala uz pomoć dijelova bicikla

Također, uljudni štenci ne gledaju psa kojem prilaze izravno u oči, jer se to može tumačiti kao prijetnja. Ali Percy! Možda zato što je uzbuđen, zbog neizvjesnosti, neznanja ili kombinacije svega toga, on bi bacio pogled na drugog psa već izdaleka i nastavio ga gledati do kraja susreta. No njegov najveći zločin kad je u pitanju pseće ponašanje ipak je njegov duboki 'staccato' lavež, kojim bi se javio samo nekoliko centimetara od njuške drugog psa.

Kako je Percy nastradao

Bilo je jasno što onaj drugi pas misli da mu Percy poručuje: Ako mislite da se možete zezati sa mnom, razmislite, jer ja ne odustajem!

Neki bi se odmah povukli, radi straha za vlastitu sigurnost. Usput bi umilno odgovorili, oblizujući njušku, gledajući u stranu, ili zijevanjem, odnosno spuštanjem glave prema tlu, gdje bi pognute glave njuškali. Drugi su, međutim, odgovorili jurnuvši na Percya, režući istodobno ili lajući iz sveg glasa. I kad je jednog dana pahuljasti bijeli pas čvrsto zabio svoje zube u Percyjev vrat, nitko se nije iznenadio.

- Ako ste vidjeli prilično videozapise viralne snimke na TikToku, u kojima se ljudi šale tako da laju približivši se posve uz njušku svome psu, vidjeli ste koliko Percyjevo ponašanje zapravo može biti neugodno, zbunjujuće i zastrašujuće za nesuđenog ljubimca. Oni na snimkama samo gledaju svoja posla, kad im se iznenada, iz vedra neba, njihov čovjek grubo, agresivno postavi pred njušku i suprotstavlja. Neki psi se okreću, ili im oči postaju velike kao tanjurići za kavu, tako da im se vidi bjeloočnica (ponašanje temeljeno na strahu koje se naziva kitovo oko). Drugi se smrznu i samo oštro bulje u svog vlasnika. Ne znamo koliko je pasa odgovorilo ugrizom. Ti videozapisi tek trebaju biti učitani - objasnila je Percyeva vlasnica.

POGLEDAJTE VIDEO: Ljudi snimali reakcije pasa na koje su zalajali

Zašto je lajanje na psa postalo trend na TikToku?

Kako je počela ova glupa, vrlo opasna podvala? Kao i većina sličnih viralnih trendova koji uključuju kućne ljubimce, zapalio je mreže jer ljudi misle da je izazivanje straha ili nesigurnosti kod njihovog ljubimca smiješno. Sjećate se šale s krastavcima i mačkom od prije nekoliko godina? Snimke u kojoj mački iza leđa stavite krastavac dok se ona bavi nekom drugom aktivnošću, pa kad se okrenu i otkriju neočekivanog potencijalnog 'grabežljivca' iza leđa, odskoče uvis od panike?

Da, to je ljudima bilo smiješno, ali razmislite o mačkama u tim videozapisima, koje su bile toliko uplašene da su bile prisiljene na borbu ili bijeg, kao i na one koje su se možda ozlijedile dok su se bježale u slijepom strahu, pa i one koje su možda dugo bile previše pod stresom da bi se izvukle ispod kauča i uključile u aktivnost u kojoj ih je ta podvala prekinula.

Vrijedi li dobar video toga da ostavite svoju mačku sa strahovima za cijeli život, jer će odskočiti čim vidi nešto slično?

Lajanje na vašeg psa ima sličan učinak. Ljudi to čine jer nas reakcija njihovog psa, bilo da je zbunjen, uplašen ili odgovara borbeno, nasmijava. Ali iz perspektive vašeg psa, u tome nema ništa smiješno, prenosi Rover.

POGLEDAJTE VIDEO: Neki su psi prestrašeni, neki reagiraju borbeno

Što se događa u glavama tih TikTok pasa?

Naravno, ne možemo točno znati o čemu razmišlja pas u videu na kojeg vlasnik laje, no njihov govor tijela nam daje mnogo tragova. Većina je u početku zbunjena ili nesigurna oko toga što se uopće događa. Oni znaju da je čovjek, njihov čovjek, taj koji laje na njih, ali znaju da ako pas učini istu stvar, to bi vjerojatno podrazumijevalo izazov ili prijetnju.

Različiti psi različito reagiraju na ovo ponašanje. Neki su maze, a ne borci. Oni će najvjerojatnije pokušati ublažiti situaciju, pa će se možda malo odmaknuti od lajavca, kako bi pokazali da nisu prijetnja ili skrenuli pozornost na nešto drugo, tako da lajavac shvati da nisu spremni za borbu. Smirujući signali mogu uključivati lizanje njuške, zijevanje i istezanje, na primjer.

Drugi psi će to doživjeti kao izazov, no nisu se spremni tući. Možda će malo zarežati, ali mnogi će umjesto toga komunicirati suptilnijim govorom tijela. Mogu se iznenada ukočiti, napeti tijelo i spljoštiti uši. Njihove kosti, te krzno na lopaticama i kralježnici mogu se naježiti, a vjerojatno je da će intenzivno zuriti u oči lajavca. Ta skupina pasa lako može biti na pragu pucanja ili toga da vas ugrize dok lajete na njih.

Svakako je veća vjerojatnost da će ovi psi ugristi u odnosu na one prve, koji se povlače, no važno je imati na umu da baš svaki pas može ugristi ako se situacija uozbilji i on izvuče krive poruke. Naime, pas koji bi se najradije povukao i slao umirujuće signale lajavcu možda neće imati osjećaj da ima drugog izbora nego da ugrize, ako ne može drugačije dobiti prostor koji mu je potreban da se smiri, ili ako lajavac stalno navaljuje na njih.

Zašto biste trebali preskočiti lajanje na svog psa?

Tražiti zadovoljstvo u psećoj zbunjenosti, osjećaju iznenađenja i straha nije samo okrutno, već i opasno. Psi su emotivna, osjećajna bića. Naši postupci mogu imati stvarne negativne posljedice na njihovo mentalno zdravlje. Ako vaš zaprepašteni pas na vaše – ili bilo čije drugo - lajanje u lice odgovori snažnim ugrizom, nećete samo završiti u bolnici, već ćete ga možda morati uspavati. .

Zato pokažite malo suosjećanja prema ljubimcu, preskočite taj glupi TikTok trend. I sljedeći put kad neki sličan video: vidi-kako-sam-zaprepastio-svog-ljubimca postane viralan, razmotrite stvari iz perspektive ljubimaca, prije nego što postavite kameru da vas snima dok - lajete.