Točkice koje vrijede tisuće eura: Yayoi Kusama i Louis Vuitton stvorili su modne hitove

Japanska avangardna umjetnica Yayoi Kusama, globalno poznata kao "kraljica točkica", preminula je u 97. godini života, no njezin utjecaj na suvremenu umjetnost i modu daleko je od završenog. Iako će ostati upamćena po hipnotičkim "sobama beskonačnosti", Kusama je ostavila neizbrisiv trag i u svijetu visoke mode. Njezine dvije suradnje s francuskom luksuznom kućom Louis Vuitton redefinirale su pojam nosive umjetnosti i stvorile neke od najtraženijih kolekcionarskih predmeta u povijesti mode.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:04 Plesačica | Video: KanalRi

Korijeni u modi: Avangarda 60-ih

Iako su suradnje s Louis Vuittonom najpoznatiji, Kusamin ulazak u svijet mode dogodio se desetljećima ranije. Tijekom svog boravka u New Yorku 60-ih godina, pokrenula je vlastiti brend, Kusama Fashion Company.

Foto: Instagram/yayoikusamamuseum

Kroz njega je stvarala avangardne kreacije, često s prorezima koji su otkrivali tijelo, i naravno, prekrivene njezinim zaštitnim znakom - točkicama. Ove rane kreacije bile su produžetak njezinih umjetničkih performansa i kritika društvenih normi, postavljajući temelje za buduće preplitanje njezine umjetnosti i mode.

Foto: Instagram/mirandakerr

Foto: Instagram/hoooooyeony

Prvo poglavlje iz 2012: Kada su točkice osvojile svijet mode

Prvi spoj Kusamine umjetnosti i Louis Vuittona dogodio se 2012. godine, pod kreativnim vodstvom Marca Jacobsa. Prepoznavši potencijal njezine vibrantne estetike, Jacobs je pokrenuo kolekciju "Dots Infinity" koja je Kusamine prepoznatljive točkice prenijela na klasične torbice brenda poput modela Keepall, Neverfull i Speedy. Ta suradnja nije bila samo komercijalni uspjeh; ona je Kusamin rad predstavila novoj, globalnoj publici i komade pretvorila u instantne hitove. Danas, više od desetljeća kasnije, na sekundarnom tržištu postižu cijene koje su višestruko veće od originalnih, potvrđujući svoj kultni status među kolekcionarima.

Foto: Shopprestige.com

Louis Vuitton Multicolour Yayoi Kusama Nano Speedy Shoulder Bag - trenutno se prodaje po cijeni od 2,595.00 funti (3,025.39 eura)

Desetljeće kasnije: Globalni fenomen 'Creating Infinity'

Ako je prva suradnja bila uspješan eksperiment, druga, lansirana u siječnju 2023. godine, bila je globalna ofenziva. Nazvana "Creating Infinity", ova kolekcija bila je daleko ambicioznija, s više od 450 pojedinačnih predmeta. Obuhvatila je sve, od ženske i, po prvi put, muške konfekcije, do cipela, modnih dodataka pa čak i parfema. Predstavljeno je nekoliko ključnih motiva: klasične "Infinity Dots", ručno oslikane "Painted Dots" s inovativnom 3D tehnikom koja je stvarala "mokar" izgled, te "Metal Dots" i "Psychedelic Flower". Promocija je bila spektakl za sebe, prilagođen eri društvenih mreža. U gradovima poput New Yorka osvanuli su pop-up prostori potpuno prekriveni točkicama, a izlog na Petoj aveniji krasio je hiperrealistični robot umjetnice koji je iscrtavao točke po staklu. Kampanja, s modelima poput Gisele Bündchen, uključivala je i AR filtere na Instagramu, omogućujući svima da zakorače u Kusamin beskonačni svijet.

Tržište i cijene: Gdje pronaći i koliko vrijedi komadić Kusamina svemira?

Entuzijazam za obje kolekcije odmah se prelio na sekundarno tržište. Komadi iz 2023. rasprodani su gotovo trenutačno i nedugo nakon lansiranja pojavili su se na platformama za preprodaju po dvostruko višim cijenama. Ipak, pravi pokazatelj investicijske vrijednosti leži u komadima iz prve suradnje. Oni su danas rijetki kolekcionarski primjerci čija vrijednost neprestano raste. Vrhunac je dosegnut kada je limitirana torbica u obliku bundeve iz 2012., "Pumpkin Minaudiere Jewel Bag", na Christie's aukciji prodana za nevjerojatnih 151.200 dolara (129,892.90 eura), više od deset puta iznad početne procjene.

Time je postavljen svjetski aukcijski rekord za bilo koju Louis Vuitton torbicu, potvrđujući da ovi predmeti nisu samo modni dodaci, već i ozbiljna umjetnička investicija. S obzirom na to da su obje Louis Vuitton kolekcije bile limitirane i rasprodane, danas ih je nemoguće pronaći u slobodnoj prodaji. Jedini način za kupnju je putem sekundarnog tržišta, odnosno specijaliziranih platformi za preprodaju luksuzne robe poput 1stDibs, The RealReal ili eBay, gdje cijene značajno premašuju originalne. Što se tiče njezinih originalnih modnih kreacija iz 60-ih, one su izuzetno rijetke i smatraju se muzejskim primjercima te se pojavljuju isključivo na prestižnim aukcijama umjetnina.

Foto: instagram/iamhearte

Tko nosi Kusamu?

Magnetizam Kusamine umjetnosti privukao je i brojne poznate osobe. Još 2012. godine komade su nosile zvijezde poput Kim Kardashian, dok je kampanja iz 2023. imala daleko veći zvjezdani odjek, reflektirajući globalni status i umjetnice i brenda. Popis slavnih obožavatelja je impresivan i obuhvaća različite sfere javnog života.

Foto: Instagram/paolalct

Oskarovka Cate Blanchett, glazbenik Justin Timberlake i supermodeli poput Mirande Kerr i Anok Yai viđeni su s točkastim komadima. Kolekcija je posebno snažno odjeknula u Aziji, gdje su je prigrlile K-pop zvijezde HyunA, Hwasa, Taeyeon i Nayeon, kao i glumica Jung Ho-yeon, proslavljena ulogom u seriji "Squid Game". Popis slavnih osoba koje su nosile kolekciju pokazao je univerzalnu privlačnost Kusamine vizije, spajajući svijet Hollywooda, europske elegancije i azijske pop kulture pod jednim, prepoznatljivim uzorkom.

Foto: Instagram/stefaniegiesinger