Tom Hanks već je neko vrijeme prisutan u javnosti. Tijekom rada u Hollywoodu morao je odgojiti četvero djece, što ni na koji način nije bilo lako. Međutim, usprkos izazovima s kojima se suočio, uspio ih je sve uspješno odgojiti. Hanks je naučio kako učinkovito odgajati djecu tijekom razdoblja od 40 godina, nazivajući to 'postupkom eliminacije'.

Odvojio je svoj profesionalni i privatni život dok je odgajao djecu

Odgajati djecu dok si poznat nikad nije lako, ali Hanks je uvijek znao svoj profesionalni i privatni život držati odvojeno. Svoj je postupak objasnio tijekom nedavnog intervjua s Grahamom Bensingerom.

- Uvijek smo mogli odvojiti profesionalne odgovornosti od privatnih. Bilo je trenutaka u kojima moraš biti u javnosti, a ima i trenutaka u kojima ne bi trebao biti u javnosti. I uvijek smo - kada su djeca odrastala, to štitili vrlo konkretno - rekao je Hanks.

Pokušao je sa svojom najmlađom djecom održati stvari što normalnijima

Srećom, Hanks nije bio velika zvijezda kad je odgajao svoju najstariju djecu. To im je davalo osjećaj normalnosti kako su odrastali, za razliku od njegove dvoje mlađe djece.

- Moja starija djeca odrastala su kad sam bio nekako poput tipa koji radi 'normalan' posao, a ne toliko kao netko tko je u očima javnosti. Mlađoj djeci je bilo drugačije. Ali kad su djeca mala, jednostavno pokušavate biti frajer koji vozi auto i dolazi po njih nakon škole te ste što je više moguće u njihovoj blizini - rekao je Hanks te je dodao da je primijetio da je najvažnije ne dopustiti da vam slava preuzme život.

- Znate, nije lako. Ne pobjeđujete uvijek i ne možete izbjeći neke aspekte bivanja u javnosti kada tamo radije ne biste bili. Ali ako radite na tome, ne pojavljujete se previše - objasnio je.

Hanks je pokušao biti praktičan u karijeri svojih sinova

Dvoje Hanksovih sinova, Colin i Chester, obojica su uspješni glumci koji su odlučili krenuti očevim stopama. Hanks je rano primijetio da njih dvoje imaju talent za glumu.

- Vidio sam Colina i Chestera na sceni istih godina kada sam i ja krenuo na glumu i pomislio sam: 'Ovo je zabavno, volio bih raditi još ovoga' - rekao je Hanks. Zatim im je rekao oboma: 'Možete to raditi ako želite. Ako imate ustrajnosti, imate i šanse'. Iako Hanks ima ogroman utjecaj u Hollywoodu, uvjerava da se nikada nije trudio izgraditi karijeru svojih sinova.

- Ono što sam mogao učiniti za svoju djecu bilo je da im dam prvi posao u filmu. Colin je bio u filmu 'That Thing You Do', i imao je smisla i tako je dobio člansku karticu Screen Actors Guilda. Chester je bio u filmu Larryju Crowneu, imao je malu ulogu i dobio je karticu Screen Actors Guilda. A nakon toga je sve ostalo na njima. Ne možete im nastaviti davati poslove, jer su tada jedini poslovi koje imaju pod vašom kontrolom. Dakle, sve ostalo je njihova potraga - tvrdi Hanks.

Svih četvero djece odgajao sam drugačije

Hanks je također napomenuo da je svako svoje dijete odgajao drugačije, usput učeći učinkovite roditeljske navike.

- To nije bio jedinstven postupak. Colin je u 40-ima, moja kći Elizabeth u 30-ima, moj sin Chester tek je navršio 30, a moj sin Truman 24. Bio sam drugačiji otac za svakog od njih, nisam znao što radim. Naučio sam sve kroz proces eliminacije, naučio što ne smijem raditi i ono što trebam raditi kao otac - rekao je Hanks, piše Cheat Sheet.