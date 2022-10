Top 11 ideja kamo za vikend: Od lova na tartufe u Istri do vožnje biciklom uz Dravu, jahanja...

Iskoristite lijepe dane koji su pred nama pa sebi i obitelji priuštite nešto novo. Nema ništa bolje od kratkog vikend predaha od grada, možda negdje u prirodi na biciklu, zip lineu ili konju. Ukoliko želite nešto mirnije i nepcu ugodnije, tad je savršena destinacija ovog vikenda 'Štruklijada, štrudlijada i kestenijada u Mariji Gorici ili polagano uživanje u ljepotama Lonjskog polja.

POGLEDAJTE VIDEO - ljubimci na izletu:

Donosimo vam top 10 prijedloga kako provesti ovaj vikend:

1. Lov na tartufe u Istri

Ukrcajte se na naš turistički vlakić i uputite se s nama u samo središte predivne motovunske šume, gdje Vas čeka prava avantura. Naš iskusni tartufar Vas očekuje da mu se pridružite u pokaznom lovu na tartufe, stoji u pozivu organizatora Sajma tartufa u Istri koji se održava svakog vikenda tijekom listopada u Livadama. Za doživljaj lova na tartufe potrebno se prijaviti online OVDJE.

Cijena pokaznog lova na tartufe iznosi 100 kuna za odrasle i 50 kn za djecu, a traje sat vremena.

'U samom srcu Istre, u dolini rijeke Mirne, podno Motovuna, smjestila se Motovunska šuma, bogato šumsko područje koje skriva jedan od najskupocjenijih plodova zemlje – tartuf'. Svake godine tijekom jeseni mjesto Livade pohode brojni domaći i strani zaljubljenici u tartufe, a organizator pojašnjava što vas još tamo očekuje.

- Ova manifestacija proslavila je mjesto Livade kao središte istarskog tartufa, a bogat program 'Dana Zigante tartufa' uključuje sajam tartufa, međunarodnu izložbu vina i ostalih autohtonih istarskih proizvoda (poput istarskog pršuta, kobasica, sira, meda, maslinovih ulja, rakija…), kulinarske radionice, demonstracije traženja tartufa u šumi, te razne degustacije na kojima gosti mogu kušati specijalitete na bazi tartufa koje će u svojim jelima predstaviti vrhunski chefovi - stoji u njihovoj objavi.

Sajam je subotom otvoren od 10 do 20, a nedjeljom od 10 do 19 sati.

2. Avantura na Cetini

Za 400 kuna po osobi tijelo će vam se toliko napuniti adrenalinom da ćete taj osjećaj još dugo pamtiti. Radi se o adrenalinskom poligonu ZIPLINE ukupne duljine 2100 metara sa osam sajli od kojih je najdulja 700 metara i nalazi se 150 metara iznad kanjona Cetine. Posjetiteljima su na raspolaganju dva profesionalna vodiča, a kompletna avantura traje tri sata. Prijevoz do poligona organiziran je u Omišu.

Pogledajte kako to izgleda u videu:

Organizatori su opisali kako izgleda ovaj doživljaj:

'Adrenalinski poligon ZIPLINE nalazi se u kanjonu rijeke Cetine, 3 km od Omiša. Sastoji se od osam (8) čeličnih sajli preko kojih se sudionici, sjedeći u pojasu, spuštaju niz kanjon.

Ukupna duljina sajli je 2100 m, od kojih je najduža 700 m i nalazi se 150 m iznad zemlje. Za prelazak cijelog poligona, uz pratnju dva vodiča, grupi od 10 gostiju treba dva i pol sata.

Do starta i natrag je organiziran prijevoz našim vozilima. Prije početka, grupa odlazi do poligona za obuku gdje svaki sudionik dobije opremu. Tu se nalaze 2 kratke sajle, duljine 25 m, na kojima vodiči demonstriraju kako se ponašati na sajli. Slijedi kratka šetnja do prve sajle kroz prirodu. Prije svake sajle, jedan od vodiča demonstrira spuštanje, dok drugi vodič pričvršćuje sudionike na sajlu i daje upute.

Kraj Zipline-a se nalazi 50 m od ceste, gdje sudionike dočekuje vozilo koje ih vraća natrag do ureda. Zipline ture se u sezoni održavaju tijekom cijelog dana, a ostali dio godine po dogovoru. Ovisno o veličini grupe Zipline vam pruža do 3 nezaboravna sata zabave i prekrasne prirode. Kraj Zipline-a se nalazi 50 m od ceste, gdje sudionike dočekuje vozilo koje ih vraća natrag do ureda.'

Više detalja, kao i obrazac za rezervaciju, pronaći ćete OVDJE.

3. Znanstveni sajam za djecu u Prezidu

Ovaj sajam posebno je osmišljen za djecu i mlade, a na njemu će kroz besplatne radionice, predavanja i predstave naučiti sve i svašta, od zanimljivih znanstvenih pokusa do nekoliko detalja o risovima. Dok se klinci zabavljaju, odrasli će imati priliku okupiti se oko štanda sa kavom, pićem i malim obrocima pa uz razgovor uživati u svježem zraku.

- STEM događaj za djecu i mlade u Vatrogasnom domu u PREZIDU! Zabilježite 22.10.2022., subotu, (od 10 do 16 sati) i ne propustite radionice, pokuse, predavanja i predstavu koje će izvesti stručnjaci i znanstvenici iz Astronomskog centra u Višnjanu, CTK Rijeka, Zajednice tehničke kulture grada Malog Lošinja, Udruge Klikeraj, Društva Naša djeca Poreč, Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli te iz Veleučilišta u Karlovcu - stoji na stranici organizatora.

'Program:

4. 'Štruklijada, štrudlijada i kestenijada'

Otvorenje tradicionalne manifestacije 'Štruklijada, štrudlijada i kestenijada 2022.' održat će se u subotu, 22. listopada 2022. godine na Goričkom trgu u Mariji Gorici s početkom u 11:00 sati. Manifestaciju organiziraju Općina Marija Gorica, 'Udruga Marijagorička zipka' i Turistička zajednica Savsko-Sutlanska dolina i brigi, a cilj joj je promoviranje tradicijskih specijaliteta i turističkog potencijala ovog kraja, stoji u pozivu organizatora.

U specijalitetima i običajima tog kraja možete i u nedjelju, jer manifestacija traje dva dana.

Foto: marija-gorica.hr

5. Bicikliranje uz Dravu

Radi se o zanimljivoj, vođenoj i besplatnoj avanturi na biciklima. Kreće se u subotu u 10 sati iz Varaždina, pa se odmara uz porciju graha, a tu su i edukativna šetnja, vožnja kajakom, rafting...

- Pridružite nam se u avanturi kroz ovaj Festival Amazing AoE u subotu 22. listopada od 10 sati ujutro i upoznajte samo jedan mali dio velike europske biciklističke rute Amazon of Europe. Krećemo sa Franjevačkog trga pa nastavljamo po dravskim neasfaltiranim putevima u dužini od oko 12 km, uz jedno usputno zaustavljanje, jer za tako dugu rutu ipak treba osigurati dovoljno snage. Cilj nam je dolazak na River Ranch gdje nas nakon okrijepe očekuju aktivnosti na Dravi. Možete birati između vožnje kajakom, raftingom ili SUP-om, ili pak ostati na suhom i ići na edukativnu šetnju uz Dravu. Oni hrabriji se mogu odvažiti i na kupanje u rijeci. Svakako vas očekuje uživanje u prekrasnoj vizuri netaknute prirode, dok je za najmlađe tu i animator za igru i zabavu - stoji u pozivu organizatora.

Kažu da je cijeli program besplatan, dolazite na svojim biciklima i broj sudionika je ograničen.

Foto: turizam-vzz.hr

- Ukoliko ste zainteresirani sudjelovati, ljubazno molimo da ispunite pristupnicu na linku: https://forms.gle/GXvTJF1CUXj2iYYX8. Povratno ćemo Vam na E-mail javiti raspoloživost za sudjelovanje kao i sve ostale važne detalje. Podloga za vožnju je asfalt te nakon toga neasfaltirani dijelovi te su zbog toga predviđene dvije rute, jedna za sudionike na MTB biciklima, a druga za ostale sudionike. U slučaju lošeg vremena Festival se odgađa za neki povoljniji datum. Osobe mlađe od 16 godina moraju imati biciklističke kacige -pojasnili su.

Opisali su i ljepote tog kraja.

'Jedan od najljepših i netaknutih riječnih krajolika u Europi je tok rijeke Drave. Zajedno s brojnim partnerima iz Austrije, Slovenije, Mađarske, Hrvatske i Srbije surađujemo na projektu "Responsible Green Destination Amazon of Europe - Amazing AoE“ kako bi stvorili model održivog gospodarskog razvoja regije, a istovremeno očuvali jedinstvenu prirodnu baštinu.

Rijeke su riznica velike biološke raznolikosti, okružene bogatom kulturnom baštinom i gostoljubivim ljudima - savršeno okruženje za biciklističku avanturu.' Više detalja potražite OVDJE.

6. Posjetite Lonjsko polje

Lonjsko polje je savršena lokacija za kad su dani ovako lijepi i sunčani, a nisu pretjerano vrući kao ljeti. Osim šetnji i posjeta ornitološkom rezervati, tamo se imate priliku provozati i čamcima na solarni pogon.

U ponudi imaju poseban vikend program koji ovako opisuju:

'Ulaznica za vikend program stoji 50 kuna po osobi, za djecu od 3 do 6 godina ulaznica iznosi 5 kn, a za djecu od 7 do 10 iznosi 15 kn, u cijenu su uključeni sljedeći sadržaji:

POSJETITELJSKI CENTAR KRAPJE (adresa: Krapje 16)

Foto: pp-lonjsko-polje.hr

POSJETITELJSKI CENTAR REPUŠNICA (adresa: Fumićeva 184, Repušnica)

POSJETITELJSKI CENTAR ČIGOČ (adresa: Čigoč 26)

Čamci polaze u određena vremena i potrebna je ranija najava, a sve detalje o tome pronaći ćete OVDJE.

- Vikendom u Parku prirode Lonjsko polje dostupni su i dodatni sadržaji poput najma bicikala i kanua koji se dodatno naplaćuju. Kućni ljubimci odnosno psi su dobrodošli u Park prirode Lonjsko polje, ali moraju biti na povodcu. Psi ne mogu ići na čamce na solarni pogon (izuzetak su psi vodiči) - kažu u Parku prirode Lonjsko polje.

7. Jahanje po prirodi

Konjička udruga 'Konji gizdavi' iz Velike Pisanice u Bjelovarsko-Bilogorskoj županiji organizira turističko jahanje, trekking po Pisaničko eko-etno stazi. Na raspolaganje nekoliko varijanti:

Foto: velika-pisanica.hr

Kontakt i više detalja pronaći ćete OVDJE.

8. Adrenalinski park Duboka

Ovaj adrenalinski park Duboka smješten je u istoimenom Kamp odmorištu u dolini potoka Dubočanka u Požeško-slavonskoj županiji. Rasprostire se na 4000 metara kvadratnih, ima 12 elemenata za odrasle i 9 elemenata za djecu.

Cijena za dva sata adrenalinske zabave je 50 za djecu (niža razina) i 100 kuna za odrasle (niža i viša razina). Potrebno je online rezervirati termin dolaska, jer su im kapaciteti ograničeni.

Foto: adrenalin-park-duboka.com

- U jednom vremenskom intervalu moguće je primiti 25 osoba (odrasli+djeca). Ukoliko odaberete više osoba za pojedini vremenski interval, crvenim slovima biti će ispisana poruka o raspoloživosti. Ukoliko vam se na vrhu forme pojavi natpis 'Popunjen termin' znači da je vremenski interval popunjen s maksimalnim brojem osoba - pojasnili su na stranici parka. Više detalja potražite OVDJE.

9. Posjetite Stari grad Ozalj

Ozalj je divan mali grad u kojemu imate puno toga za vidjeti i doživjeti, od šetnje dvorcem, preko šetnje uz rijeku Kupu do stare hidroelektrane iz 1908. godine koju zovu 'Munjara'. U sklopu Starog grada nalazi se Zavičajni muzej Ozalj koji svojom građom obuhvaća povijest od 6000 godina, uključujući i zgodnu zbirku oružja. Tu je i Etno park koji svakako trebate posjetiti.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

- U muzeju povijest započinje razdobljem mlađega kamenog doba, eneolitika, rimskog razdoblja i seobom naroda. Zatim je obuhvaćen rani srednji vijek i priča o velikim obiteljima gdje se posebno ističu Frankopan i Zrinski te ozaljski kulturni krug. Zbirka oružja iz vremena kada su zadnji Zrinski ratovali s Turcima nastavlja se na barokno razdoblje i na družbu Braće hrvatskog zmaja koji 1928. godine postaju vlasnici starog grada Ozlja i oko 30-ih godina organiziraju muzejsku zbirku, kao svojevrsni “muzej u muzeju”. I naravno, poseban dio posvećen je Slavi Raškaj, ozaljskoj slikarici čiji akvareli predstavljaju najviši domet hrvatskog akvarelnog slikarstava krajem 19. i početkom 20. stoljeća - stoji na stranici ovog muzeja.

Foto: tzp-kupa.hr

Vikendom i praznikom otvoreni su od 10 do 16 sati. Cijena ulaza za muzej za odrasle iznosi 20 kuna, za djecu i umirovljenike 10, a za studente i branitelje 15 kuna. Ulaznicu u Etno park platit ćete 15 kuna za odrasle, a 10 za djecu, umirovljenike, branitelje i studente.

- Invalidima, djeci s posebnim potrebama te drugima bolesnima i nemoćnima ulaz je slobodan - napomenuli su.

Više detalja pronaći ćete OVDJE.

10. Nordijsko hodanje oko Malinske

- Nordijsko hodanje je kondicijsko hodanje pomoću specijalno dizajniranih štapova, koji u rad uključuju i gornji dio tijela, te pružaju vrlo efikasan, aeroban i lak način da poboljšate vašu kondiciju bez obzira na dob, spol i psihofizičke mogućnosti sudionika. Ono može biti i do 40% efikasnije od običnog hodanja, ovisno o intenzitetu, te je vrlo pogodno u rehabilitaciji, tzv. „rehabilitacijsko nordijsko hodanje“ - pojasnili su organizatori.

Foto: ala-su.com/screenshot

- U suradnji s Klubom za športsku rekreaciju “Gorovo”, kreiran je projekt “Nordijskim hodanjem i pješačenjem upoznajmo Malinsku”, koji je zamišljen kao simbioza zdravog načina života i upoznavanje sudionika s bogatom poviješću mjesta. Staze su prilagođene svakoj dobi i fizičkoj spremi sudionika - dodaju.

Možete im se pridružiti svake nedjelje do 6. studenog. Kreće se u 10 sati sa Trga u Malinskoj.

Više detalja pronaći ćete OVDJE

11. Besplatna vožnja starim tramvajem po Zagrebu

- Duh prošlih vremena posjetitelji Muzeja mogu doživjeti nostalgičnom vožnjom originalnim motornim kolima tipa M-24 iz 1924. godine i prikolicom koju je konstruirao inženjer Dragutin Mandl. Oboje su proizvedeni u radionicama Zagrebačkog električnog tramvaja, a od 1973. dio su fundusa TMNT. Dobrotom Zagrebačkog električnog tramvaja omogućene su povremene vožnje Gradom. Muzejski tramvaj ponovno je u prometu od 11. rujna 2022. Polazak je uobičajen, nedjeljom u 9.30 s tramvajskog stajališta kod Cibone, preko puta Muzeja. Vožnja tramvajem je besplatna - pojašnjavaju u Tehničkom muzeju Nikola Tesla u Zagrebu.

Foto: tmnt.hr

Tramvaj kreće sa stanice Trg Dražena Petrovića pa vozi trasom Savska - Frankopanska - Ilica - Trg bana Jelačića - Zrinjevac - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Kneza Mislava - Trg žrtava fašizma - Račkoga - Trg bana Jelačića - Ilica – Frankopanska - Savska - Tratinska. Vožnja traje oko pola sata.

Ispričali su ponešto o povijesti tramvaja u Zagrebu.

- U Gradu Zagrebu tramvaj je prvi put službeno provozio 5. rujna 1891. u prigodi Jubilarne gospodarsko-šumarske izložbe (u povodu 50. obljetnice Hrvatskoslavonskoga gospodarskog društva, preteče današnjeg Zagrebačkog velesajma). Tada je jedan konj vukao kola prugom prosječnom brzinom od 7,5 km/h. Zanimljiva činjenica je i da se prvo tramvajsko spremište tzv. remiza, s konjskom stajom i upravnom zgradom nalazilo upravo na mjestu današnjega Tehničkog muzeja Nikola Tesla - stoji na njihovoj internetskoj stranici.

