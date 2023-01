Top 10 modnih elemenata: Od boje i materijala, sve do siluete

Modni dizajner mora voditi računa o ključnim elementima odjeće te pri krojenju, osmišljavanju i dizajniranju poštuje niz pravila. Načini na koji slaže ove elemente dokaz su njegove kreativnosti, ali i ekspertize na području oblikovanja odjeće. Elementi su bitni za sve kreacije - od one svakodnevne do krojeva Visoke mode.

Foto: Dreamstime

1. Boje

Boja je prva stvar koju primijetimo na odjevnom predmetu. Ton i intenzitet, pod-tonovi raznih niti te smještaj koloristički raznih dijelova na siluetu, sve je to vrlo bitno te može vizualno promijeniti siluetu.

U osnovi boje dijelimo na tople i hladne boje, a zatim na crnu i bijelu. Dizajneri koriste boje kako bi stvorili razne trikove i iluzije - tamne boje 'zatvaraju' siluetu, a svijetle je čine većom, atraktivnom. Jarke boje privlače pažnju te s tamnima čine snažan vizualan kontrast što također privlači pažnju.

2. Silueta

Silueta je jedan od najvažnijih elemenata modnog dizajna - to je osnovni oblik odjeće. Najvažnije siluete haljina su trapez, A kroj, asimetrija, empire, ekstremni volumen i tulipan.

Ovime lako manipuliramo izgledom tijela, odnosno sakrivamo i otkrivamo ono što želimo. Za razliku od uske odjeće, odjeća krojena u nekoj silueti djeluje elegantno. Silueta je često simbol nekog trenda ili razdoblja u povijesti te je vrlo bitna kod raznih kostimografskih projekata.

3. Vrsta tkanine

Vrsta tkanine koju dizajner odabere ključna je za finalni dizajn. Svaka tkanina ima svoju specifičnu teksturu i izgled te na koncu vizualni efekt. Neke su glatke, neke zrnate, a o tome također ovisi kako će izgledati na svijetlu, odnosno hoće li djelovati blistavo ili kao da ima neke sitne detalje. Tu su i razni nabori, koji također dizajnu daju finalni karakter.

Foto: Dreamstime

4. Uzorak i print

Kada dizajnira, autor uzima u obzir print ili motive te ih slaže na način da će se sve skupa na finalu dobro vidjeti. Kad slaže karirani motiv, dizajner pazi da se linije slažu te da na kraju sve djeluje vizualno usklađeno i fino. Usklađenost osmišljava pri krojenju i spajanju krojnih dijelova.

5. Oblik tijela

Svatko je drugačiji, oblici tijela su različiti, no opet dizajneri se vode prema službenoj kategorizaciji - to su pravokutnik, trokut, obrnuti trokut, ovalni, kvadratni, okrugli, pješčani sat. Među njima, figura pješčanog sata smatra se idealnim oblikom tijela iako se može razlikovati ovisno o vremenu, društvenim i kulturnim utjecajima. Modni dizajneri rade odjeću koja će svakome od nas dati idealan oblik, odnosno onaj koji je u tom trenutku moderan. Ideal ljepote mijenja se s dekadama, a u tome je odjeća ključna.

6. Simetrija, ravnoteža i ritam

Ovo se odnosi na simetriju (ili asimetriju) u oblicima, bojama, stilskim linijama i elementima. Dizajner stvara odjevni predmet tako da se njegove dvije strane doimaju jednakima ili različitima. Razne kombinacije linija, oblika, boja i tekstura mogu rezultirati različitim ritmovima koji onda daju brojne vizualne efekte.

7. Naglasak na detalje

Detaljima dizajner skreće pogled na nešto ili nečemu daje vizualnu prednost. Među popularnim elementima tog tipa su resice ili pak color block u kontrastu. Detalji će kreaciji dati dinamiku i poseban stil, a često su simboli neke modne ere ili trenda, po kojemu ih prepoznajemo.

Foto: Dreamstime

8. Linije na dizajnu

Stilske linije su šavovi kojima se spaja odjevni predmet. One mogu biti 'sakrivene', odnosno nebitne ili stilski vrlo važne. U tom slučaju su u drugoj boji ili se naglašavaju sitnim detaljima.

Dvije vrste dizajnerskih linija su ravne i zakrivljene. Zakrivljene linije daju izgled zaobljenosti, a ravne linije vitkosti, iako postoje iznimke poput vodoravne linije koja može naglasiti širinu figure. Stoga je uspravna linija idealna za naglasak vitkosti. Dijagonalne linije stvaraju dojam dinamike, asimetrije.

9. Razni ukrasi

To uključuje detalje koji će razigrati izgled odjevnog predmeta kao što su volani, trake, reveri, vez, aplikacije, ovratnici, umeci i slično. Sve su to dekoracije koje dizajneri apliciraju nakon gotovog osnovnog kroja te time ukrašavaju odjevni predmet, čine ga bogatim. S druge strane, kad sve to maknu, ostaje minimalizam, također jedan od hit smjerova koji je vladao koncem devedesetih.

10. Proporcije

Proporcija se odnosi na odnos različitih komponenti odjevnog predmeta i veličine ili mjerila odjevnog predmeta u odnosu na veličinu onoga koji ga nosi. Kad biramo odjeću, bitna nam je veličina, a tu su proporcije ključne. Kad želimo naglasiti ramena, biramo uži struk ili je struk klasičan, no ramena su pojačana jastučićima. Kad želimo naglasiti visinu, odnosno dužinu nogu, biramo visok struk, jer niski struk ih vizualno čini kratkima. Proporcije odjeće se povećavaju s veličinom, a pritom dizajner često izlazi 'iz okvira', jer se kreativno igra kako bi dokazao vlastitu maštovitost i inovaciju, piše Sewguide.

