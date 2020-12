Postoji razlog zbog kojeg je ova pozicija omiljena u dugotrajnim vezama: to je krajnji poticaj za povezivanje. Prije nego \u0161to se upustite u to, zapo\u010dnite sinkroniziranim dahom ili gledanjem o\u010di u o\u010di. Dvije minute su dovoljne za po\u010detak. Kasnije to radite pet ili deset minuta.

Nakon toga krenite penetrirati. Za dublju penetraciju dodajte partnerici jastuk ispod stra\u017enjice ili joj dignite noge i dr\u017eite.

U ovom polo\u017eaju mo\u017eete stimulirati i vrat maternice. To \u0107e ovisiti o veli\u010dini penetratora i o tome koliko je \u017eenski partner daleko od menstrualnog ciklusa. Stimulacija vrata maternice mo\u017ee proizvesti cervikalni orgazam i ti orgazmi pru\u017eaju intenzivnu senzaciju.\u00a0

7. 'Lijeni pas'

'Lijeni pas' je poput pse\u0107eg polo\u017eaja, ali oba su partnera priljubljena jedan uz drugog le\u017ee\u0107i ispravljenih nogu. U ovom polo\u017eaju mo\u017eete koristiti i vibrator.

8. Velika p\u010dela

Mu\u0161karac\u00a0le\u017ei na le\u0111ima, a vi sjedite na njemu u kle\u010de\u0107em polo\u017eaju. On mo\u017ee staviti ruke na va\u0161a prsa pru\u017eaju\u0107i vam potporu.

Ovaj polo\u017eaj omogu\u0107uje duboku penetraciju. Skoncentrirajte se na povezivanje s partnerom vi\u0161e nego na seksualni do\u017eivljaj.

9. Stolica

Ako volite oralni seks, neka va\u0161 partner legne na le\u0111a dok mu vi sjedite na ustima. Vi \u0107ete do\u017eivjeti nevjerojatno iskustvo, va\u0161 partner \u0107e imati svu kontrolu, a uz to imati \u0107e i pogled na va\u0161e grudi.

Da biste poja\u010dali intimnost, pogledajte dolje, izravno u partnerove o\u010di. Ni\u0161ta nije ljep\u0161e od gledanja u partnerove o\u010di dok vas on\u00a0zadovoljava.

10. Seks s le\u0111a

Ova pozicija sama po sebi je intimna jer se doslovno mazite. U ovoj pozi povezujete se s partnerom i va\u0161a ljubav ja\u010da.

Kad budete spremni za po\u010detak, neka mu\u0161ki partner penetrira vaginalno ili analno, dok ste vi stisnuti uz njega s le\u0111a. Ne zaboravite dodirivati \u017eenskog partnera ili stimulirati klitoris.

11. Seks na stolici

Uzmite stolicu i neka mu\u0161karac\u00a0sjedne na nju. \u017dena\u00a0neka sjedne na vrh mu\u0161karca, koriste\u0107i pod kao poticaj. Osim toga, mu\u0161karcu u ovoj poziciji mo\u017eete pru\u017eiti ples u krilu dok on penetrira.

12. Zlatni retriver

Ovo je izvrsna opcija za sve ljubitelje pse\u0107eg polo\u017eaja. Ova poza sli\u010dna je kao i klasi\u010dni polo\u017eaj samo \u0161to u ovoj pozi mu\u0161karac\u00a0treba ogrliti rukama \u017eensku partnericu oko struka pritiskuju\u0107i ju nje\u017eno, pi\u0161e Shape.



