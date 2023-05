Top 17 ženstvenih jednodjelnih kupaćih kostima za novu sezonu

Novi kupaći kosim veselje je svake sezone, no pronalazak savršenog modela može biti problematičan. Jednodijelni kostimi laskaju figuri i odlični su ako ne preferirate dvodijelne opcije, a dolaze u mnoštvu različitih krojeva. Donosimo vam 17 najženstvenijih kupaćih kostima za nadolazeće vruće dane u kojima ćete se osjećati odlično.

1. Kupaći s 'V' izrezom i volanima

Dekolte s 'V' izrezom čest je kod kupaćih kostima, a odlično izgleda i na jednodijelnima. Ovaj kupaći zanimljive zelene boje ukrašen je volanima uz dekolte, što mu daje dodatnu dozu razigranosti i ženstvenosti.

Foto: H&M

2. Mašne na naramenicama

Crna boja i mašne recept su za ženstvenost. Naramenice koje se vežu u mašne odlične su za uživanje na plaži ili na ljetnom eventu gdje želite zasjati.

3. Kostimić dugih rukava

Cvjetni kupaći dugih rukava vrlo je ženstven, ističe figuru dok u isto vrijeme štiti od sunca. Elegantni kroj poput dolčevite prekriva gornji dio tijela, dok je otvor na trbuhu odličan balans za vruće dane.

Foto: About you/Ripcurl

4. Kupaći s cvijetom

Foto: H&M

Ovaj zanimljivi model je negdje između jednodijelnog i dvodijelnog kupaćeg kostima, a zbog svog kroja je vrlo poseban. Cvijet koji ga krasi iznad grudi daje mu ženstvenu notu, a može se nositi i kao body na hlače ili suknju.

5. Duboki izrez

Kupaći kostim dubokog izreza odličan je za bar na plaži ili vožnju brodom, a hrabra varijanta kupaćeg kostima ipak nije namijenjena za brčkanje u plićaku. Izgleda odlično uz šešir ili maramu koju možete zavezati oko struka poput parea pa će cijela kombinacija biti u službi haljine.

6. 'Pola-pola'

Ovaj šarmantni model osvaja na prvu veselim bojama, a odlično će izgledati uz svaki ton kože i figuru.

7. Barbie kupaći

Ružičasta boja osvaja trendove tijekom iščekivanja ovogodišnjeg Barbie filma, pa se barbiecore uvukao u mnoštvo dizajnerskih kolekcija i high street brendova.

8. Klasični bijeli kostim s volančićima

9. Elegantna boja vina

Kupaći kostim boje vina s dubokim izrezom privlačit će pozornost gdje god se u njemu pojavite.

Foto: zara

10. Pastelna ljubičasta i elegantna vrpca

Kupaći kostim pastelne boje lavande s razigranom vrpcom vrlo je ženstven, a prekrasno će pristajati uz preplanuli ten.

11. Šarenilo

12. Perle kao ukras

Mnoštvo kupaćih kostima ima ukrasne elemente, a na ovom komadu to su velike drvene perle. Kupaći kostim prljavo bijele boje ima perle oko vrata koje su u službi ogrlice, pa je on savršen za one koje traže nešto više od svog kupaćeg.

13. Metalna aplikacija kao broš

Zlatni metalni krokodil ovaj kupaći kostim podiže na novi nivo, a namijenjen je onim ženama koje bez nakita ne izlaze iz kuće.

Foto: Zara

14. Prorezi koji golicaju maštu

Foto: Stradivarius

Crni klasični jednodijelni kupaći kostim odlično izgleda s tamnim prozirnim prorezima. Iako ne otkrivaju mnogo, ipak golicaju maštu i vrlo su vizualno privlačni.

15. Kostim s biljnim uzorkom

Biljni uzorci ljeti uvijek su u trendu, a ovaj šarmantni kupaći kostim to potvrđuje.

16. Metalik kupaći kostim

Metalik boje mogu se pronaći na svim modnim komadima kao i dodacima, pa tako i na kupaćim kostimima. Privlače pažnju i kao stvoreni su za zabavu, pa su idealni za vesele trenutke na plaži ili na ljetnom tulumu.

Foto: About You/ Calvin Klein

17. Elegantni cvjetni uzorak

Cvjetni uzorak smatra se vrlo ženstvenim, a dodatnu eleganciju ovom kupaćem kostimu dodaje veličina cvjetova i tamna pozadina, pa uzorak nalikuje na ljetnu večernju haljinu.

