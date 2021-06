Kad netko ima seksualni fetiš, to znači da za njega neki predmet, način oblačenja ili određeni scenarij poprima magičnu kvalitetu, ima dublje značenje i postaje dio omiljenih seksualnih iskustava te mu može biti nužan za potpuno zadovoljstvo. To je zapravo vaša najpouzdanija seksualna igračka, kaže Violet Blue, autorica knjige 'Fetish Sex: A Complete Guide to Sexual Fetishes'.