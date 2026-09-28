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ŠARENA JESEN

Top 20 predivnih boja koje će biti veliki hit ove jeseni

Jesenska moda ove je sezone puno razigranija pa uz klasične crvene, smeđe i crne tonove stižu i upečatljive nijanse. Od jarkih boja do raskošnih draguljastih i elegantnih neutralnih tonova, izbora neće nedostajati
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Top 20 predivnih boja koje će biti veliki hit ove jeseni
U nastavku pogledajte koje će boje biti u trendu ove jeseni. | Foto: 123RF
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U nastavku pogledajte koje će boje biti u trendu ove jeseni. | Foto: 123RF
Komentari 0

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