Top 20 predivnih boja koje će biti veliki hit ove jeseni

Jesenska moda ove je sezone puno razigranija pa uz klasične crvene, smeđe i crne tonove stižu i upečatljive nijanse. Od jarkih boja do raskošnih draguljastih i elegantnih neutralnih tonova, izbora neće nedostajati
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
U nastavku pogledajte koje će boje biti u trendu ove jeseni.
| Foto: 123RF
U nastavku pogledajte koje će boje biti u trendu ove jeseni. |
Foto: 123RF
U nastavku pogledajte koje će boje biti u trendu ove jeseni.
| Foto: 123RF
1. CHARTREUSE Chartreuse je izrazito upečatljiva nijansa koja će osvježiti i najjednostavniju odjevnu kombinaciju. Pulover, satenska suknja ili mala torba u ovoj boji mogu biti dovoljan detalj da cijeli outfit izgleda zanimljivije. Ako vam je od glave do pete ipak previše, počnite s cipelama, a ostatak kombinacije neka bude neutralan.
| Foto: 123RF
2. MAGENTA Magenta odiše samopouzdanjem i odlično se uklapa i u jesenske kombinacije. Možete je nositi na pletenom komadu, krojenom sakou ili salonkama te tako unijeti malo živosti u tamnije jesenske kombinacije. Ova boja posebno dobro izgleda kada se kombinira s jednostavnim krojevima.
| Foto: 123RF
3. BUBBLEGUM RUŽIČASTA Razigrana ružičasta ne mora nestati s dolaskom hladnijeg vremena. Ova nijansa posebno efektno izgleda na strukturiranom kaputu ili elegantnoj torbici, osobito uz jednostavne linije ostatka kombinacije. Upravo taj neočekivani kontrast čini je zanimljivim izborom za jesen.
| Foto: 123RF
4. AKVAMARIN PLAVA Akvamarin plavu najčešće povezujemo s ljetom i plažom, no ove sezone može postati zanimljiv dio jesenske garderobe. Pleteni komad u ovoj nijansi uz tamne traperice ili torbica uz vuneni kaput osvježit će cijeli outfit. Dovoljan je i samo jedan detalj kako bi jesenska kombinacija izgledala življe.
| Foto: 123RF
5. SAFIRNO PLAVA Ako vam je akvamarin ipak previše upečatljiv, safirno plava donosi intenzitet, ali i dozu elegancije. Posebno luksuzno izgleda na baršunastim haljinama, satenskim bluzama i strukturiranim večernjim torbicama. Ova draguljasta nijansa lako podiže čak i jednostavnije kombinacije.
| Foto: 123RF
6. ŠAFRAN ŽUTA Šafran žuta unosi toplinu u jesenske kombinacije, a istovremeno se izdvaja od uobičajenih jesenskih tonova. Vuneni sako ili rebrasti pleteni komad u ovoj boji posebno dobro izgledaju uz bogatije jesenske teksture. Najbolje je zadržati jednostavan kroj kako bi boja ostala u središtu pažnje.
| Foto: 123RF
7. CITRIN ŽUTA Citrin žuta idealna je za dane kada jesensko sivilo postane previše monotono. Riječ je o svjetlijoj i izraženijoj nijansi koja može razigrati klasične jesenske komade. Čak i mali detalj u ovoj boji dovoljan je da osvježi cijelu kombinaciju.
| Foto: 123RF
8. BOJA BRESKVE Breskvasta boja možda na prvi pogled nije tipičan izbor za jesen, ali upravo zbog toga djeluje moderno i svježe. Birajte nešto intenzivniju nijansu umjesto blijedih, ljetnih tonova kako bi se bolje uklopila u sezonu. U kombinaciji s težim materijalima i tamnijim modnim dodacima djeluje sofisticiranije.
| Foto: 123RF
9. PATLIDŽAN LJUBIČASTA Patlidžan ljubičasta donosi dubinu koju očekujemo od jesenskih boja, ali bez uobičajenih smeđih i crnih tonova. Posebno elegantno izgleda na dugim kaputima, kožnim torbicama, gležnjačama i večernjim haljinama. Osim toga, riječ je o nijansi koju je lako kombinirati na različite načine.
| Foto: 123RF
10. BOJA GROŽĐA Za one koji žele nešto razigranije, boja grožđa donosi vedriju verziju ljubičaste. Kardigan u toj nijansi uz traperice odličan je izbor za svakodnevne kombinacije, dok će pripijena haljina izgledati znatno elegantnije. Ne zahtijeva puno dodataka kako bi privukla pažnju.
| Foto: 123RF
11. ESPRESSO SMEĐA Jesen teško možemo zamisliti bez smeđih tonova, a espresso nijansa klasičan je izbor koji djeluje posebno luksuzno. Kožne čizme, torbe od brušene kože, krojene hlače i dugi vuneni kaputi u ovoj boji izgledaju elegantno i profinjeno. Dobar je izbor kada želite tamniju kombinaciju, ali ne želite posegnuti za crnom.
| Foto: 123RF
12. ZOBENO BEŽ Zobeno bež nijansa posebno dobro pristaje mekanim i toplim jesenskim komadima poput predimenzioniranih pletiva, širokih hlača, vunenih šalova i opuštenih kaputa. Njezina neutralnost omogućuje brojne kombinacije, ali sama po sebi nije dosadna. Uz elegantne cipele i nakit može izgledati vrlo profinjeno.
| Foto: 123RF
13. UGLJEN SIVA Ugljen siva dovoljno je tamna i izražajna da djeluje dramatično, ali je istovremeno vrlo jednostavna za kombiniranje. Možete je nositi na odijelu, predimenzioniranom vunenom kaputu ili pripijenoj dolčeviti. Dobro krojeni komadi ovoj boji daju moderan izgled.
| Foto: 123RF
14. ONIKS CRNA Crna je bezvremenski klasik, no oniks nijansa daje joj nešto elegantniji i profinjeniji izgled. Posebno dobro funkcionira na sjajnim kožnim čizmama ili pripijenim jaknama s diskretnim sjajem. Kod ove boje važnu ulogu imaju materijal i završna obrada, koji običan crni komad mogu učiniti puno luksuznijim.
| Foto: 123RF
15. BOJA SLONOVAČE Boja slonovače donosi svjetliju alternativu klasičnim jesenskim tonovima, a pritom se i dalje savršeno uklapa u sezonu. Odlično izgleda na debelim pletenim puloverima, strukturiranim torbama i dugim kaputima od težih materijala. Ključno je birati komade koji izgledaju dovoljno toplo za hladnije dane.
| Foto: 123RF
16. KOSITRENA Kositrena nijansa nalazi se negdje između neutralne i metalik boje, zbog čega izgleda zanimljivije od klasičnih neutralnih tonova. Plisirana suknja ili elegantne mokasinke u ovoj boji daju tek toliko sjaja da kombinacija izgleda posebno, ali ne pretjerano svečano. Odličan je izbor i za moderan večernji look bez šljokica.
| Foto: 123RF
17. SREBRNA Metalne nijanse više ne moraju biti rezervirane samo za blagdane. Srebrne balerinke, torbice, remeni, pa čak i hlače mogu osvježiti teže jesenske kombinacije. Ova boja unosi dozu sjaja, a pritom može izgledati vrlo moderno i elegantno.
| Foto: 123RF
18. GRANAT CRVENA Granat crvena ima dubinu i bogatstvo karakteristično za draguljaste tonove, zbog čega se odlično uklapa u jesensku garderobu. Posebno efektno izgleda na baršunastim cipelama ili pripijenim pletenim komadima. Takvi materijali dodatno naglašavaju njezinu intenzivnu i raskošnu nijansu.
| Foto: 123RF
19. OXBLOOD Iako naziv može zvučati neobično, oxblood je zapravo duboka i sofisticirana nijansa tamnocrvene. Kožne mokasinke, čizme do koljena, torbice i jakne u ovoj boji djeluju posebno elegantno. Lako ju je dodati postojećoj garderobi bez potrebe za velikim promjenama.
| Foto: 123RF
20. PAUN PLAVA Paun plava donosi intenzivnu i duboku nijansu koja i najjednostavniju jesensku kombinaciju može učiniti zanimljivijom. Iako je upečatljiva, njezina dubina omogućuje da se lako uklopi u garderobu za hladnije dane. Dovoljno je dodati jedan komad u ovoj boji kako bi cijeli outfit dobio snažniji karakter.
| Foto: 123RF