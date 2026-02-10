TOP 30 U ovim zemljama ljudi imaju najveći prosječni IQ, neki na listi će vas iznenaditi

Iako se ponekad dovodi u pitanje njihova točnost, IQ testovi mjere ljudsku inteligenciju i znaju se koristiti za obrazovanje, posao i procjenu. Iako većina zemalja ima prosječan IQ od 80 do 100, neke zemlje su se istaknule po natprosječnoj inteligenciji
U nastavku pogledajte rang listu zemalja u kojima žive ljudi s najvećom prosječnom inteligencijom:
30. TAJLAND Prosječni IQ u Tajlandu je 99,94.
29. PORTUGAL (izjednačeno) Prosječni IQ u Portugalu je 99,95.
29. LITVA (izjednačeno) Prosječni IQ u Litvi je 99,95.
28. FINSKA Prosječni IQ u Finskoj je 99,97.
27. FRANCUSKA Prosječni IQ u Francuskoj je 100,12.
26. ARMENIJA Prosječni IQ u Armeniji je 100,13.
25. MAĐARSKA Prosječni IQ u Mađarskoj je 100,15.
24. PERU Prosječni IQ u Peruu je 100,2.
23. NIZOZEMSKA Prosječni IQ u Nizozemskoj je 100,27.
22. ITALIJA Prosječni IQ u Italiji je 100,33.
21. GRUZIJA Prosječni IQ u Gruziji je 100,35.
20. ŠVICARSKA Prosječni IQ u Švicarskoj je 100,84.
19. ALBANIJA Prosječni IQ u Albaniji je 101
18. SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE Prosječni IQ u SAD-u je 101,04.
17. BJELORUSIJA Prosječni IQ u Bjelorusiji je 101,05.
16. SLOVENIJA Prosječni IQ u Sloveniji je 101,15.
15. ŠRI LANKA Prosječni IQ u Šri Lanki je 101,22.
14. UJEDINJENO KRALJEVSTVO Prosječni IQ u Ujedinjenom Kraljevstvu je 101,57.
13. KANADA Prosječni IQ u Kanadi je 102,09.
12. ŠPANJOLSKA Prosječni IQ u Španjolskoj je 102,24.
11. VIJETNAM Prosječni IQ u Vijetnamu je 102,26.
10. NOVI ZELAND Prosječni IQ u Novom Zelandu je 102,35.
9. MONGOLIJA Prosječni IQ u Mongoliji je 102,61.
8. CIPAR Prosječni IQ na Cipru je 103,56.
7. SINGAPUR Prosječni IQ u Singapuru je 103,56.
6. RUSIJA Prosječni IQ u Rusiji je 103,78.
5. AUSTRALIJA Prosječni IQ u Australiji je 104,45.
4. IRAN Prosječni IQ u Iranu je 104,8.
3. JAPAN Prosječni IQ u Japanu je 106,3.
2. KINA Prosječni IQ u Kini je 106,48.
1. JUŽNA KOREJA Prosječni IQ u Južnoj Koreji je 106,97.
HRVATSKA Ako vas je zanimalo, prosječni IQ u Lijepoj našoj iznosi 99.,17, a to je rezultat koji nas stavlja u TOP 50.
