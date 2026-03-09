Top lista: Ovi gradovi su najbolji na svijetu za obiteljski život

Ako razmišljate o tome gdje je najbolje mjesto za život s djecom, jedno međunarodno istraživanje pokušalo je dati odgovor na to pitanje. Analizirani su brojni faktori, od sigurnosti i dostupnosti zelenih površina do troškova života, obrazovanja i roditeljskog dopusta.
Izvor ove liste je istraživanje koje je objavila tvrtka za usporedbu financijskih proizvoda Compare the Market Australia, a u nastavku doznajte koji su to gradovi najbolje mjesto za osnivanje obitelji.
| Foto: 123RF
Izvor ove liste je istraživanje koje je objavila tvrtka za usporedbu financijskih proizvoda Compare the Market Australia, a u nastavku doznajte koji su to gradovi najbolje mjesto za osnivanje obitelji. |
Foto: 123RF
Izvor ove liste je istraživanje koje je objavila tvrtka za usporedbu financijskih proizvoda Compare the Market Australia, a u nastavku doznajte koji su to gradovi najbolje mjesto za osnivanje obitelji.
| Foto: 123RF
1. Brisbane.
Brisbane je poznat po toploj klimi, velikom broju parkova i opuštenom načinu života koji posebno odgovara obiteljima s djecom. Grad nudi kvalitetan obrazovni sustav i mnogo aktivnosti na otvorenom.
| Foto: JAIMI JOY
2. London.
London nudi vrhunske škole, brojne muzeje i raznolike kulturne sadržaje koji mogu biti zanimljivi i djeci i odraslima. Iako je život ondje skup, grad pruža mnogo prilika za obrazovanje i razvoj.
| Foto: Canva
3. Auckland.
Auckland je najveći grad Novog Zelanda i poznat je po sigurnom okruženju i blizini prirode. Obitelji posebno cijene brojne plaže, parkove i kvalitetan obrazovni sustav.
4. Helsinki.
Helsinki se redovito nalazi na listama gradova s najvišom kvalitetom života. Grad je poznat po izvrsnom obrazovanju, sigurnosti i velikoj brizi za ravnotežu između posla i privatnog života.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
5. Sydney.
Sydney nudi spoj urbanog života i prirode, s brojnim plažama i parkovima. Grad ima kvalitetne škole i velik izbor sportskih i rekreativnih aktivnosti za djecu.
| Foto: Robert Joodat/Instagram @ramin3m
6. Perth.
Perth je mirniji australski grad s puno sunčanih dana i blizinom oceana. Obitelji ondje mogu uživati u sigurnom okruženju i dobroj infrastrukturi za svakodnevni život.
| Foto: Wikipedia
7. Melbourne.
Melbourne je poznat po kvalitetnom obrazovanju i bogatoj kulturnoj sceni. Grad nudi mnogo parkova, sportskih sadržaja i obiteljskih aktivnosti.
| Foto: SANDRA SANDERS
8. Stockholm.
Stockholm je grad koji se često ističe po visokoj razini socijalne sigurnosti i kvalitetnim javnim uslugama. Obitelji cijene brojne zelene površine i dobro organiziran sustav obrazovanja.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
9. Berlin.
Berlin je dinamičan europski grad s mnogo kulturnih i obrazovnih mogućnosti. Unatoč svojoj veličini, ima mnogo parkova i prostora pogodnih za obiteljski život.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
10. Seul.
Seul je moderan i tehnološki razvijen grad koji nudi vrhunske obrazovne institucije. Obitelji ondje imaju pristup kvalitetnoj infrastrukturi, javnom prijevozu i brojnim sadržajima za djecu.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
11. Pariz.
Pariz nudi bogatu kulturu, povijest i obrazovne mogućnosti. Grad je pun parkova, muzeja i aktivnosti koje mogu biti zanimljive obiteljima.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
12. New Delhi.
New Delhi je velik i živopisan grad koji nudi raznolike obrazovne institucije i međunarodne škole. Obitelji ondje mogu pronaći bogat kulturni život i mnoge sadržaje za svakodnevni život.
| Foto: 123RF
13. Prag.
Prag je poznat po sigurnosti, lijepoj arhitekturi i relativno ugodnom tempu života. Grad ima kvalitetan javni prijevoz i sve više sadržaja namijenjenih obiteljima.
| Foto: Canva
14. Kopenhagen.
Kopenhagen je jedan od gradova s najvišom kvalitetom života u Europi. Grad je iznimno siguran, biciklistički orijentiran i nudi odlične uvjete za odrastanje djece.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
15. Barcelona.
Barcelona nudi mediteranski način života, sunčanu klimu i mnogo aktivnosti na otvorenom. Obitelji ondje uživaju u parkovima, plažama i bogatoj gastronomskoj i kulturnoj ponudi.
| Foto: Canva
16. Lisabon.
Lisabon je poznat po ugodnoj klimi, gostoljubivosti i opuštenom načinu života. Grad je sve popularniji među obiteljima koje traže kvalitetu života uz pristupačne troškove.
| Foto: PROFIMEDIA
17. Wellington.
Wellington je glavni grad Novog Zelanda i poznat je po sigurnosti i snažnoj zajednici. Obitelji cijene blizinu prirode i brojne obrazovne mogućnosti.
| Foto: Natalia Catalina Ramirez Roman
18. Rim.
Rim nudi jedinstvenu kombinaciju povijesti, kulture i svakodnevnog života. Obitelji mogu uživati u brojnim parkovima, znamenitostima i tradicionalnom načinu života.
| Foto: Luciano Mortula
19. Beč.
Beč se redovito nalazi na vrhu svjetskih ljestvica kvalitete života. Grad nudi odličan javni prijevoz, sigurnost i velik broj kulturnih i obrazovnih sadržaja.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
20. Madrid.
Madrid je živahan grad s mnogo parkova, škola i sportskih aktivnosti. Obitelji ondje mogu uživati u toploj klimi, bogatoj kulturi i raznovrsnoj gastronomskoj ponudi.
| Foto: Canva