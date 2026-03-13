Ove sandale su apsolutni hit sezone, a cijene su pristupačne

Sandale inspirirane modom 90-ih ponovno su među najvećim hitovima ove sezone. Minimalistički dizajn, tanke trake i retro estetika vraćaju se na velika vrata, a mnogi tvrde da su upravo one najpoželjniji model ljeta
U nastavku pogledajte hit sandale koje se danas prodaju, a identične su iz 90.-ih.
| Foto: Canva
U nastavku pogledajte hit sandale koje se danas prodaju, a identične su iz 90.-ih. |
Foto: Canva
U nastavku pogledajte hit sandale koje se danas prodaju, a identične su iz 90.-ih.
| Foto: Canva
MREŽASTE SANDALE S POTPETICOM - ZARA, 27,95 EUR
| Foto: Zara
SANDALE S VINILOM I POTPETICOM- ZARA, 29,95 EUR
| Foto: Zara
SATINIRANE SANDALE S POTPETICOM KITTEN STILA - ZARA, 25,95 EUR
| Foto: Zara
KOŽNE SANDALE S POTPETICOM - ZARA, 39,95 EUR
| Foto: Zara
SANDALE JENNY - ecipele.hr, 29.99 eura
| Foto: ecipele.hr
GINO ROSSI SANDALE - ecipele.hr, 94.99 eura
| Foto: ecipele.hr
NINE WEST SANDALE - ecipele.hr, 49.99 eura
| Foto: ecipele.hr
LASOCKI SANDALE - e.cipele, 37.99 eura
| Foto: ecipele.hr
NINE WEST SANDALE - ecipele.hr, 54.99 eura
| Foto: ecipele.hr
JENNY SANDALE - ecipele.hr, 34.99 eura
| Foto: ecipele.hr
GINO ROSSI - ecipele.hr, 84.99 eura
| Foto: ecipele.hr
ALDO SANDALE - 69 eura
| Foto: Aldo
RAVNE SANDALE S REMENČIĆIMA - Reserved, 7,99 eura
| Foto: Reserved
SANDALE S REMENČIĆIMA OD UMJETNE KOŽE - s.Oliver, 34,99 €
| Foto: s.Oliver
SANDALE S PLATFORMAMA - s.Oliver, 47.99 eura
| Foto: s.Oliver
SANDALE NA PETU AMARY V3 ZLATNO - Zapatos, 27.90 eura
| Foto: Zapatos
SANDALE NA PETU LORENDA ŽUTO - Zapatos, 33 eura
| Foto: Zapatos
SANDALE S PETOM WAVE BIJELE - Zapatos, 23.90 eura
| Foto: Zapatos
SANDALE S PETOM PENNIE CRNE - Zapatos, 34.90 eura
| Foto: Zapatos
SANDALE S PETOM ADEVINA GRANAT - Zapatos, 30.90 eura
| Foto: Zapatos
TAMARIS SANDALE- About you, 39.90 eura
| Foto: About You
BOTO SANDALE KESI - factcool, 23.99 eura
| Foto: FACTCOOL.COM
BOTO WEDGE SANDALE - factcool, 19.99 eura
| Foto: FACTCOOL.COM
GEOX BEŽ SANDALE- factcool, 108.79 eura
| Foto: FACTCOOL.COM
SANDALE S VISOKOM PETOM, CRNE L37 - Zalando, 199 eura
| Foto: Zalando
SANDALE CESARE GASPARI BIJELE - Zalando, 97eura
| Foto: Zalando
SANDALE CALL IT SPRING ALANII - Zalando, 74,19 eura
| Foto: Zalando
SANDALE CELINA - Zalando, 22,74 eura
| Foto: Zalando
SANDALE ECCO SCULPTED ALBA - Zalando, 159,13 eura
| Foto: Zalando
SANDALE ALOHAS AUBREY ONIX- Zalando, 209,57 eura
| Foto: Zalando