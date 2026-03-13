Obavijesti

Galerija

Komentari 0
ODLIČAN IZBOR

Ove sandale su apsolutni hit sezone, a cijene su pristupačne

Sandale inspirirane modom 90-ih ponovno su među najvećim hitovima ove sezone. Minimalistički dizajn, tanke trake i retro estetika vraćaju se na velika vrata, a mnogi tvrde da su upravo one najpoželjniji model ljeta
Ove sandale su apsolutni hit sezone, a cijene su pristupačne
U nastavku pogledajte hit sandale koje se danas prodaju, a identične su iz 90.-ih. | Foto: Canva
1/32
U nastavku pogledajte hit sandale koje se danas prodaju, a identične su iz 90.-ih. | Foto: Canva
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026