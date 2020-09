Top okidači za loše raspoloženje kod žena: Tu je i puknuti nokat

Najbolji lijek za žene je malo samoće. To podržavaju i muškarci, pa čak dvije trećine njih priznaje da se drže podalje ako vide da im je partnerica neraspoložena

<p>Financijske brige, debljina i partner koji ne sluša - najveći su okidači lošeg raspoloženja kod žena, utvrdila je studija britanske tvrtke Healthspan provedena na 2000 ljudi. Upravo zbog toga pripadnice ljepšeg spola svake godine provedu 10 dana loše raspoložene.</p><p>Polovica žena priznaje da su ćudljive, a jedna od sedam je češće tužna nego sretna. S tim tvrdnjama se žene slažu, pa tako dvije trećine njih smatra kako je nježniji spol skloniji lošem raspoloženju nego muškarci, potvrdila je studija. </p><p>Svoje raspoloženje nastoje podići šopingom, vježbanjem, čokoladom i čašom vina. Međutim, najbolji lijek za žene je malo samoće. To podržavaju i muškarci, pa čak dvije trećine njih priznaje da se drže podalje ako vide da im je partnerica neraspoložena. </p><p>- I žene i muškarci su loše raspoloženi, ali zanimljivo je to što pripadnice ljepšeg spola u takvom stanju vole biti same, dok muškarci traže od svojih boljih polovica da ih oraspolože - istaknula je britanska psihoterapeutkinja Sally Brown, a prenosi <a href="http://www.dailymail.co.uk/news/article-2764633/Women-spend-10-days-year-grumpy-mood-But-men-say.html" target="_blank">Daily Mail</a>. </p><h2>Top okidači za loše raspoloženje kod žena:</h2>