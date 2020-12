Ako ste stres uslijed pandemije korona virusa u zadnje vrijeme liječili pečenjem kolača, božićni blagdani bit će posebna terapija za vas, ali i za ukućane, koji sigurno uživaju u činjenici da napokon imate vremena za pripremu omiljene vrste kolača za svakoga od njih. Medenjaci su pritom poseban izazov, kako za one koji ih trebaju pripremiti i ukrasiti, tako i za one koji ih vole jesti. No, zašto ne biste probali i nešto posebno - izgraditi kućicu iz bajke od medenjaka koje sami ispečete?

Kathy Krupa, vrhunska kuharica, kulinarska stručnjakinja i stilistica hrane u Wilton Cake Decorating & Recipes, istaknula je nekoliko najvažnijih savjeta za gradnju s tim slatkim materijalom, da biste bili sigurni da se krov neće urušiti prije nego kućicu donesete na stol:

Obavezno odvojite dovoljno vremena i prostora

Najvažniji dio gradnje kućice je - priprema. Raskrčite što veći dio radne površine da ju imate samo za taj posao. Izvadite sve što vam je potorebno: Medenjake, glazuru, vrećice i vrhove za ukrašavanje, šarene bombone, mrvice za posipanje, posude za miješanje sastojaka i slično. Organizirajte ih prema redoslijedu pripreme.

Obrežite rubove dok se ne ujednače

- Pazite da su vam svi dijelovi medenjaka ujednačeni i ravni - savjetuje e Krupa.

- Osobno volim nasloniti dijelove jedan na drugi, pa obrezati oštrim nožem. Tako ćete, kad ih budete spajali glazurom, imati ujednačene vrhove koje je lako spojiti. To će pojednostaviti postupak i pomoći da rezultat bude beprijekoran.

Ukrasite 'zidove' prije gradnje (ozbiljno)

Ako ste uzbuđeni oko ukrašavanja kućice, zašto to ne biste obavili prije nego sastavite kućicu?

- Puno mi je lakše ukrašavati dijelove kuće dok su ravno položeni ispred mene. Tako možete rotirati medenjak tako da možete doći do svakog kuta. Kad završite s ukrašavanjem, ostavite da se ukrasi stisnu 30 minuta do sat vremena, prije nego što sastavite dijelove kućice. Nakon toga dovršite završne rubove i detalje.

S glazurom lijepite uz pravilo: Manje je više

Kad je riječ o lijepljenju dijelova kućice, izbjegavajte previše glazure, pogotovo ako sastavljate kućicu prije nego što ste ju ukrasili. Najbolje je da uz pomoć vrećice ispustite jednu liniju glazure na vrh medenjaka, prislonite onaj koji želite spojiti i držite 30-ak sekundi. Po potrebi, prislonite uz kućicu limenke ili staklenke koje mogu 'pridržati' dijelove dok se ne stvrdnu, prenosi Real Simple.

Otopljeni bomboni kao ljepilo

Ako ste prvo sastavili kućicu, pa ju onda ukrašavali, ostavite ju da se osuši barem četiri sata.

- Ako želite ubrzati ovaj postupak, pokušajte koristiti rastopljene bombone kao ljepilo. Naime, rastopljene bombone poslažite po vrhovima kuće, pa na njih stavite drugi dio i pričvrstite, pa stavite u hladnjak da se stisne. Bit će dovoljno 15 minuta, nakon čega ju možete ukrašavati. Osim toga, šareni bomboni su odlična 'šindra' za krov.

Krema od maslaca (butternut cream) odlično rješenje

- Ne bojte se koristiti kremu od maslaca za ukrašavanje kuće i stvaranje zimskog ugođaja oko nje, kaže Krupa. Krema od maslaca bolje će se rasporediti, lakše ju je nanijeti i lako obojati bojom za hranu, ako želite dodati boju. Koju god kremu odabrali, vodite računa da je bude dovoljno.

Pažljivo s glazurom

Konzistentnost glazure je vrlo važna. Ako je premekana, možete dodati malo šećera u prahu ili kukuruzni škrob, po jednu žličlicu, uz miješanje do željene gustoće. Ako je glazura pretvrda, možete dodati vodu, ali samo po nekoliko kapi odjednom. Miješajte polako dok ne budete sigurni u to da je savršena.

Vježbajte prije ukrašavanja

Prije nego 'povučete' crtu glazurom preko kućice, iskoristite dijelove medenjaka koje ste izrezali za vježbanjem povlačenja crta i ukrase. Možete si pomoći kalupima za kolače, ili ravnalom za ravnu crtu i slično.

Ne zaboravite na sitne detalje

Dodavanjem detalja kućici postajete profesionalac. Na primjer, možete izrezati i obojati glazurom nekoliko stabala za dvorište. Ako imate kornete za sladoled, možete odrezati vrh, poslagati nekoliko njih jedan na drugi i obojati ih zelenom i preokrenuti da dobijete zimzeleno drvo. Malo šećera u prahu po vrhu dat će sniježni ugođaj. A žlicom možete zagladiti kremu oko kućice, da izgleda kao zaleđena cesta i slično.