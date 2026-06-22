Top veganske alternative za popularne sastojke - prefine su!

Veganska prehrana ne znači odricanje od omiljenih jela. Danas postoji niz biljnih alternativa koje mogu uspješno zamijeniti jaja, mlijeko, maslac i druge sastojke u receptima, a pritom zadržati odličan okus i teksturu
U nastavku doznajte koje su to najbolje veganske zamjene za popularne sastojke u receptima.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
U nastavku doznajte koje su to najbolje veganske zamjene za popularne sastojke u receptima. |
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
U nastavku doznajte koje su to najbolje veganske zamjene za popularne sastojke u receptima.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
1. Mlaćenica -
Ako volite palačinke i tražite alternativu, dobra zamjena za buttermilk može se dobiti miješanjem sojinog mlijeka s jabučnim octom ili limunovim sokom.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
2. Sjemenke lana i chia -
Samljevene chia ili lanene sjemenke pomiješane s vodom mogu postići istu konzistenciju kao jaje, što ih čini idealnom veganskom zamjenom za taj sastojak.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
3. Kokosova krema - Postoji mnogo zamjena za kondenzirano mlijeko, ali kokosova krema i konzervirano kokosovo mlijeko najpopularnije su i najraznovrsnije opcije.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
4. Pire od jabuke - Pire od jabuke može se koristiti kao zamjena za maslac u većini recepata, posebno u pečenju. Iznenađujuće, može se koristiti i kao zamjena za jaja u pečenju.
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5. Agava -
Nisu svi šećeri veganski jer se neki filtriraju kroz koštani ugljen, pa umjesto toga koristite prirodni agavin sirup.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
6. Avokado - Vegani često koriste avokado kao zamjenu za maslac u pečenju.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
7. Povrtni temeljac -
Kad god je u receptu potreban mesni ili riblji temeljac, lako se može zamijeniti povrtnim.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
8. Maslinovo ulje - Mnogi ne znaju da se maslinovo ulje može koristiti kao zamjena za maslac u mnogim pekarskim proizvodima, osim za prženje i pirjanje.
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9. Sojino mlijeko - Osnovna namirnica u veganskoj prehrani, sojino mlijeko može zamijeniti mlijeko u gotovo svim receptima.
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10. Kokosovo ulje - Kokosovo ulje ima mnogo primjena, od kuhanja do njege kože, i lako može poslužiti kao zamjena za maslac, posebno u receptima za pečenje.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
11. Veganski sir - Sir je vjerojatno jedan od najtežih veganskih proizvoda za pronaći, ali danas postoji mnogo dobrih kupovnih opcija, a možete ga i sami napraviti kod kuće.
| Foto: DREAMSTIME
12. Zgnječena banana - Zgnječeno voće, poput banana, odlično je kao zamjena za jaja u pečenim jelima, poput kolača.
| Foto: 123RF
13. Melasa - Melasa je prirodni veganski zaslađivač koji može zamijeniti med u većini slučajeva, ali treba imati na umu da je okus drugačiji.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
14. Nutritivni kvasac - Nutritivni kvasac, dobiven iz šećerne trske i melase repe, ima sirasti okus i može zamijeniti mliječne proizvode u mnogim receptima, čak i u jelima poput mac & cheese.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
15. Javorov sirup -
Još jedna odlična veganska alternativa šećeru je ukusni javorov sirup.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
16. Vegansko kiselo vrhnje -
Možete sami napraviti vegansko kiselo vrhnje miješanjem zgusnutog dijela punomasnog kokosovog mlijeka s jabučnim octom, limunovim sokom i morskom soli.
| Foto: DREAMSTIME
17. Pire od bundeve - Pire od bundeve je zdrava i ukusna zamjena za maslac u pečenju.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
18. Tofu - Meki tofu je vrlo svestran, a u obliku pirea može poslužiti kao zamjena za jaja u gotovo svim receptima.
| Foto: DREAMSTIME
19. Kokosova krema - Ako konzervu punomasnog kokosovog mlijeka ostavite u hladnjaku preko noći, na vrhu će se stvoriti gust sloj kokosove kreme. Koristite ga kao zamjenu za jogurt u receptima.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
20. Usitnjeni tofu -
Usitnjeni tofu odlična je zamjena za svježi sir i ricottu.
| Foto: DREAMSTIME
21. Krema od indijskih oraščića - Potopljene indijske oraščiće blendajte s bademovim mlijekom, jabučnim octom, limunovim sokom i soli za domaću vegansku kiselu pavlaku.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
22. Bademovo mlijeko - Bademovo mlijeko nije samo bez mliječnih proizvoda, nego je i alternativa bez glutena i soje.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
23. Pire krumpir - Zbog svojih vezivnih svojstava, pire krumpir se može koristiti kao zamjena za jaja u pečenju.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
24. Gazirana voda - Zanimljivost: kolač se može napraviti miješanjem gotove veganske smjese i gazirane vode.
| Foto: 123RF
25. Veganska želatina - Veganska želatina danas se lako može pronaći, ali može se zamijeniti i agar-agar listićima.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
26. Soja umak i ocat - Worcestershire umak nije veganski, ali dobra alternativa je mješavina sojinog umaka i malo octa.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
27. Veganska majoneza - Veganska majoneza danas je lako dostupna, ali domaća verzija je još bolja!
| Foto: ilustracija/Canva
28. Indijski oraščići - Od indijskih oraščića možete napraviti vlastiti parmezan uz nutritivni kvasac, češnjak i morsku sol.
| Foto: dreamstime/ilustracija