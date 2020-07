Top vodič za skidanje svih mrlja s tepiha, sintetičkih i prirodnih

Većinu proizvoda za uklanjanje mrlja s tepiha vjerojatno imate kod kuće pri ruci, a brzo i efikasno će ukloniti sve vrste mrlja, od tinte, blata, masnoća, rajčice ili žvakaćih guma

<p>Sa samo nekoliko sastojaka koje vjerojatno već imate pri ruci, možete sami napraviti sredstvo za čišćenje tepiha kako biste se riješili bilo kakvih mrlja. Prvi korak je utvrditi je li vaš tepih napravljen od sintetičkih ili prirodnih vlakana. Zatim slijedite vodič u nastavku teksta da biste saznali koja kombinacija sastojaka je najbolja za vašu vrstu mrlja i vrstu tepiha. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Trikovi za čišćenje doma</p><h2>Domaća sredstva za čišćenje sintetičkih tepiha</h2><p>Umočite bijelu krpu u ova sredstva za čišćenje tepiha od sintetičkih vlakana i nanesite na mrlju. Otopine nikada ne izlijevajte izravno na tepih.</p><h2>Domaća sredstva za čišćenje tepiha od prirodnih vlakana</h2><p>Stavite ove otopine za čišćenje tepiha od prirodnih vlakana (osim otapala) u boce s raspršivačima i lagano ih poprskajte na mrlju.</p><h2>Kako ukloniti mrlje od hrane i pića s tepiha?</h2><p><strong>Tepisi i prostirke od sintetičkih vlakana</strong></p><p>Upute za uklanjanje mrlja od vina, kečapa, čokolade, kave, čaja, piva, mlijeka, umaka od rajčice, bobica, slatkiša i soka:</p><p><strong>Tepisi i prostirke od prirodnih vlakana</strong></p><p>Slijedite dolje navedene upute za uklanjanje mrlja od piva, kave i čaja:</p><p>Za mrlje od slatkiša, čokolade, bobica, soka, vina, sode i mlijeka: Slijedite korake 1 do 5 (gore), uz jedan dodatak: Prije nanošenja otopine octa u koraku 2, poprskajte mrlju otopinom amonijaka za tepihe od prirodnih vlakana, a zatim ga obrišite suhom bijelom krpom.</p><p>Za mrlje od kečapa i umaka od rajčice: Slijedite korake od 1 do 5 (gore), ali zamijenite otopinu amonijaka s octom u koraku 2.</p><h2>Kako ukloniti mrlje od ulja i masti s tepiha?</h2><p>Upute za uklanjanje mrlja od maslaca, preljeva za salatu, sira, patlidžana, ulja za kuhanje, losiona, maskare, ruža za usne i lakova za nokte pomoću domaćeg sredstva za uklanjanje mrlja od tepiha.</p><p><strong>Tepisi i prostirke od sintetičkih vlakana</strong></p><p><strong>Tepisi i prostirke od prirodnih vlakana</strong></p><h2>Kako ukloniti prljavštinu i blato s tepiha?</h2><p><strong>Tepisi i prostirke od sintetičkih vlakana</strong></p><p><strong>Tepisi i prostirke od prirodnih vlakana</strong></p><h2>Kako ukloniti žvakaću gumu i vosak s tepiha?</h2><p><strong>Tepisi i prostirke od sintetičkih vlakana i prirodnih vlakana</strong></p><h2>Kako ukloniti umak i majonezu s tepiha?</h2><p><strong>Tepisi i prostirke od sintetičkih vlakana</strong></p><p>Nanesite malu količinu otapala na bijelu krpu, a zatim ga razmažite. Pričekajte 15 minuta da se osuši. Po potrebi ponovite.<br/> Isperite bijelom krpom namočenom u mlakoj vodi. Pričekajte 15 minuta, a zatim višak tekućine natopite suhom bijelom krpom.</p><p><strong>Tepisi i prostirke od prirodnih vlakana</strong></p><p>Umak:</p><p>Majoneza:</p><h2>Kako ukloniti tintu i marker s tepiha?</h2><p><strong>Tepisi i prostirke od sintetičkih vlakana</strong></p><p>Kemijska olovka:</p><p><strong>Trajni marker:</strong></p><p><strong>Tepisi i prostirke od prirodnih vlakana</strong></p><p><strong>Kemijska olovka:</strong></p><p><strong>Trajni marker:</strong></p><h2>Kako očistiti mrlje kućnih ljubimaca?</h2><p><strong>Tepisi i prostirke od sintetičkih vlakana</strong></p><p><strong>Tepisi i prostirke od prirodnih vlakana</strong></p>