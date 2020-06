Topla 'kupka' od kokosova ulja spas je za suhu kosu i kod prhuti

Osim za kuhanje, kokosovo ulje jedan je od neizbježnih sastojaka mnogih beauty tretmana, osobito za njegu kose. Bogato je masnim kiselinama koje se apsorbiraju u kosi te vraćaju vlažnost isušenim vlasima

<p>Mnoge su studije dokazale njegov zaštitni učinak od vanjskih utjecaja, sposobnost vraćanja vlažnosti te jačanja kose. </p><p>- Ulje kokosa bogato je prirodnim lipidima koji blagotvorno utječu na kosu i vlasište, kaže dermatologinja Ava Shamban iz Beverly Hillsa, ali napominje da ipak nije za svakoga. Na primjer, kaže, baš kao i ulja koja se nanose na lice, ako preveliku količinu stavite direktno na vlasište mogu se začepiti pore što će izazvati pojačano lučenje masnoća. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Savjeti dermatologinje za njegu lica pod stresom</strong></p><p>Također, zbog blagotvornog djelovanja na suhu kosu kod koje se sprečava pucanje vrhova, stavite li ga previše, kosa će 'pasti' pod težinom ulja, a na dodir djelovati oštra, upozorava frizer i stilist Philip Berkovitz te dodaje da ovo ulje najbolji učinak ima na grubu, debelu, suhu i neravnu kosu. </p><p>Da biste bili sigurni da vašoj kosi treba tretman kokosovim uljem, prvo ga testirajte, dodaje dermatologinja Shamban te kaže da jednom tjedno, malu količinu nanesete na kosu i pratite rezultate. Ako se pokaže da je to ono što vam treba, isprobajte neke od ovih metoda za obnavljanje i njegu kose. </p><h2>Istočnjački ritual</h2><p>Žene u južnim dijelovima Azije pa sve do Bliskog Istoka tradicionalno kosu njeguju kokosovim uljem koje koriste prije šamponiranja. Jedan od tretmana je vruća uljna masaža tijekom koje se ulje umasira u kosu, ali ne i na vlasište.</p><p>Ova metoda seže iz Ayurvedske medicine - ulje se nanosi na kosu nakon čega se provodi masaža vlasišta koja traje od 10 do 15 minuta. Ulje se ostavlja na kosi dodatnih 15 minuta pa se ispire te se nanosi balzam. Kosa se pere tek idući dan. Tako se, primjerice, može riješiti problem s prhutanjem, dodaje dr. Shamban.</p><h2>Spriječite lepršanje kose</h2><p>Većinom se kokosovo ulje sastoji od zasićenih masnoća koje su učinkovite kod neposlušne kose. No, mora se koristiti u vrlo malim količinama. Odlučite li ga koristiti samo za oblikovanje frizure, nanesite ga na kosu prije 'peglanja' i feniranja ili ga stavite samo na vrhove, dodaje liječnica govoreći da ga ne stavljate od korijena kose jer će vlasi pod težinom ulja 'pasti'. </p><h2>Maska iz kućne radinosti</h2><p>Pomiješajte kokosovo i bademovo ulje i nekoliko kapi eteričnog ulja lavande. Zatim dodajte jogurt koji obiluje mliječnim kiselinama koje nježno uklanjaju mrtve stanice kože, kaže Berkovitz. Ova će maska očistiti vlasište, ukloniti odumrle stanice kože i potaknuti bujniji rast kose, dodaje. </p><h2>Ostavite ga preko noći</h2><p>Imate li problema sa suhim vlasištem ili vrhovima kose, kokosovo ulje koristite noću. Razdijelite kosu u nekoliko dijelova i ulje nanesite od korijena do vrhova. Zavežite je u pletenicu ili zamotajte u ručnik i ostavite da djeluje preko noći. Ujutro operite kosu, vjerojatno ćete je morati šamponirati dva puta jer će u suprotnom djelovati masno, a tako ćete spriječiti prodiranje ulja dublje u pore vlasišta, napominje dermatologinja. </p>