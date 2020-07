Toplinski udari sve su češći: Od 1950. su postali gotovo 'trend'

Australska studija je istraživala toplinske udare unazad 70 godina diljem svijeta i razvili su novi sustav koji pokazuje koliko je topline u samo jednom toplinskom valu

<p>Toplinski udari su sve češći i intenzivniji od 1950-tih godina u gotovo svim krajevima svijeta, stoji u studiji čije sažetke prenosi <a href="https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-8487423/Heatwaves-increasing-frequency-duration-1950s-globe.html">Daily Mail.</a></p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kako se rashladiti na vrućinama</p><p>Australski stručnjaci napravili su globalnu procjenu vremenskih utjecaja i razvili novi mjerni sustav, kumulativnu toplinu, kako bi prikazali koliko je topline u toplinskom udaru. Ustanovili su da je u najtežoj sezoni toplinskih udara u Australiji 2009. godine diljem zemlje kumulativna toplina bila 80 stupnjeva Celzijevih.</p><p>Najekstremnija sezona na Mediteranu i u Rusiji pak imala je kumulativnu toplinu veću od 200 stupnjeva Celzijevih. Istraživanja su pokazala kako su toplinski valovi od 1950. do 2017. godine postali dugoročni trendovi s lokalnim varijabilnostima.</p><p>- Ne samo da smo unazad 70 godina diljem svijeta vidjeli veće i dugotrajnije toplinske udare, nego su se ti trendovi ubrzali - kaže autorica studije dr. <strong>Sarah Perkins Kirkpatrick </strong>sa ARC Centre of Excellence for Climate Extremes.</p><p>Na Mediteranu, primjerice, od 1950-ih do danas se povećavalo trajanje toplinskih udara za dva dana po desetljeću, dok je od 1990. do 2017. taj porast povećan za 6,4 dana po desetljeću.</p><p>- Kumulativna toplina pokazuje sličnu razinu ubrzanja, pa je globalni porast od jednog do 4,5 stupnjeva Celzijevih po desetljeću, a na pojedinim mjestima poput Bliskog Istoka, dijelova Afrike i Južne Amerike bilježe porast i od 10 stupnjeva po desetljeću - kazala je Kirkpatrick.</p><p>Tim je ustanovio da pojedine regije svijeta uključujući Amazonu, sjeveroistok Brazila, zapad Azije i Mediteran, proživljavaju najbrže promjene i češću pojavu toplinskih udara. U područjima poput sjevera Azije i juga Australije pak te su promjene također zamjetne, ali se odvijaju mnogo sporije.</p><p>Bez obzira na prirodu tih promjena, tim je upozorio da će one najteže pogoditi ranjive nacije sa manje otpornom infrastrukturom.</p><p>- Klimatolozi su već odavno predvidjeli će jasan znak globalnog zatopljenja biti toplinski udari. Dramatične promjene koje smo zabilježili unazad 70 godina u različitim regijama i intenzitetima jasan su i nedvojben indikator da se globalno zagrijavanje ubrzava. Ovo istraživanje je samo još jedan u nizu dokaza koji bi političare trebali pozvati na buđenje i potrebu hitnog djelovanja kako bismo spriječili najgore ishode globalnog zatopljenja. Vrijeme neaktivnosti je prošlo - ustvrdila je ona.</p><p>Rad je objavio časopis Nature Communications.</p>