Torbe za piknik: Stylish retro dizajn za uživanje na otvorenom

Kao posljedica distanci, izuzetno vrućih dana i stilskih retro preferencija, desio se povratak torbe za piknik napravljene od slame, koju možemo nositi na više načina

<p>Ljenčarenje u prirodi, izležavanje i dobra klopa oduvijek su bili stilski atraktivni, a u centru svega bila je i ostala torba za piknik, nalik cekeru, no prostrana i krute forme, kako bi u nju stale sve delicije. Uz to, slika piknika uglavnom se odnosi na kreacije iz pedesetih, a i danas se inspiriramo tim ženstvenim godinama i lijepim kreacijama.</p><p>Ljeti je piknik jedan od omiljenih hobija, a cure sa stilom znaju da im uz to treba neka dobra torba, po mogućnosti pletena i čvrsta, koju mogu ukrašavati maramom ili nekim slatkim malim stolnjakom.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Eko nakit od lišća</strong></p><p>Kroz sve te dekade torba za piknik nije se puno mijenjala, no danas imamo razne verzije i za po gradu, to su one kompaktne pletene varijante u koje stane dosta toga. A i idealne su za u dućan, definitivno su ekološka verzija vrećice za špeceraj.</p><p>Predivno se uklapa u kombinaciju sa šeširom, koji također nosi prirodne tonove i ženstveni retro dizajn.</p><p>Neki od modela su manji, idealni za sitnice, ali i služe kao gradska torba inspirirana boho stilom, toliko popularnim u danima ljeta.</p><p>Popularni su i mali koferi, koji podsjećaju na velike torbe za piknik, ukrašene kožnatim remenjem.</p><p>Pletene kreacije idealne su i za bicikl, u njih je praktično staviti ne samo torbu, već i cvijeće, voće, vodu i ostale bitne sitnice.</p>