<p>Donedavno je prvi red na reviji imao posebno značenje, a kad su svijetom zavladali pametni telefoni, svi ostali mogli su popratiti reviju po želji. No, pandemija je ubrzala proces digitalizacije mode te sada dizajneri kreiraju vlastite digitalne formate, koji im daju otvorene ruke da predstave kreacije, izraze se kreativno kroz videe te se osobno jave obožavateljima koji ih prate online. Dizajneri i organizatori su, naravno, sretni velikom gledanošću online prezentacija.</p><p>- Uspjeli smo postići izvrsnu gledanost, zahvaljujući timu koji je radio na projektima, a sada su naši brendovi ujedinjeni na jednom mjestu, smatram da je to znak snage - komentirao je novi format tjedna mode održan u srpnju ove godine "šef" talijanskog tjedna mode i direktor institucije Camera Nazionale della Moda Italiana, Carlo Capasa za <a href="https://www.instyle.com/awards-events/fashion-week/fashion-week-shows-necessary-digital">InStyle.</a></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Inovativan nakit inspiriran zagrebačkim mostom Hendrix potpisuje umjetnik Adriano Nokaj</strong></p><p>Ipak, ovaj mjesec su odlučili imati i manje fizičke prezentacije, no i dalje snažan digitalni okvir i niz online predstavljanja kroz razne kreativne formate. Krajem rujna će se u Milanu, naime, održati tjedan mode za sezonu proljeće-ljeto 2021. Iako, i te sezone su postale suvišne, većina dizajnera donosi više od dvije kolekcije godišnje (po sezonama jesen-zima i proljeće-ljeto) koje su također pomalo zastarjeli način donošenja novih ideja "na stol".</p><p>Prednost online predstavljanja i digitalnih medija je i instant povezanost s virtualnim dućanima, odnosno mogućnost "see now buy now" formata. Ionako su posljednjih sezona brojni dizajneri odlučili promijeniti formulu i ne čekati sljedeću sezonu, već predstaviti odjeću koja je dostupna za kupnju - odmah.</p><p>Helsinki tjedan mode također je u srpnju ove godine napravio nešto slično, no koristili su i avatare umjesto pravih manekenki, koji su izgledali poput pravih. Sve te varijante mogu se kombinirati na novi način, ovisno o preferencijama i inovativnosti dizajnera koji na kraju tu odjeću mora nekome prodati.</p><p>Neki je dan završio i tjedan mode u New Yorku, sličnog formata kombinacije tradicionalnih revija i online projekata.</p><p>Značajan je i novi projekt Američkog udruženja dizajnera pod imenom Runway 360 koji će ukomponirati snimanja uživo, instant kupovinu, virtualnu realnost i sve ono što današnja digitalija nudi, a da krajnji korisnik, gdje god se nalazio, može u tome uživati. I na koncu, naravno, ono što vidi i kupiti.</p>