Tražimo najcool mamu! Prijavi se na nagradni natječaj!

Biti mama znači toliko više nego donijeti dijete na svijet. Biti mama znači voljeti i poznavati to biće prije nego što ste ga upoznali. Biti mama znači najveći dar koji je neshvatljiv bilo kojoj ženi koja nema dijete u svom životu. To je povezanost koja je neusporediva i nepremostiva u bilo kojem obliku ili drugom odnosu. To je ljubav koja raste i raste, kojoj nema kraja, ljubav koja uvijek želi više i bolje.



Sve to ujedno znači i da ste cool mama. Mama koja je roditeljska figura, ali i prijateljica. Mama koja postavlja granice, ali dopušta djeci da budu svoja. I ono najvažnije - mama koja je bliska sa svojom djecom te ih u isto vrijeme voli, cijeni i poštuje takvima kakva jesu.

Vi ste cool mama ili znate jednu takvu?

S obzirom da su svakodnevni poslovi, obaveze i životni stil doveli do toga da danas mame u većini slučajeva provode puno manje vremena sa svojim klincima, a problem postaje i veći jer to malo zajedničkog vremena ne provode kvalitetno - pozivamo sve cool mame da nam se pridruže u projektu Mame & klinci - be cool mama i pokažu da ipak nije sve tako sivo kao što se čini.



Ovjekovječite zabavni, edukativni ili kreativni trenutak s djecom i pošaljite nam fotografiju i kratki opis koji pokazuje zašto ste baš vi, vaša mama ili vaša prijateljica - 'najcool mama' koju znate i osvojite ulaznice za konferenciju "Mame&klinci powered by Klokanica. Saznaj više o konferenciji.