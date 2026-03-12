Tražite partnera? U ovim zemljama žive ljudi s najvišom emocionalnom inteligencijom

Emocionalna inteligencija država sve više postaje važan pokazatelj kvalitete života i dobrobiti građana. Neke zemlje posebno prednjače u pružanju psihološke podrške, promicanju empatije i društvene kohezije
10. ŠVEDSKA Švedska značenje osobne slobode i ravnotežu između posla i privatnog života smatra ključnim za emocionalnu dobrobit. Državni sustavi podrške i uključivanje zajednice čine je jednom od najemocionalnije inteligentnih mjesta za život.
9. SLOVENIJA Slovenija je u top 10, djelomično zato što ima dobru društvenu mrežu podrške i sve veću svijest o važnosti mentalnog zdravlja. Iako je relativno mala zemlja, njezini građani često iskazuju visoku razinu empatije i socijalne kohezije.
8. FRANCUSKA Francuska se nalazi među top 10 zahvaljujući ponudi psihijatrijskih usluga i snažnom sustavu zdravstvene zaštite. Kulturne vrijednosti koje podupiru otvorenu razmjenu osjećaja dodatno jačaju emocionalnu povezanost među ljudima.
7. NJEMAČKA Njemačka ulaže značajne resurse u psihološku skrb i društvene programe koji promiču mentalno zdravlje. Osim toga, strukture za volontiranje i socijalnu podršku dodatno potiču emocionalnu inteligenciju.
6. NORVEŠKA Norveška nudi visok nivo društvene potpore i mentalnih zdravstvenih usluga, a njeni građani uživaju i stabilan životni standard. Takav pristup podržava sposobnost ljudi da se nose s emocionalnim izazovima.
5. UJEDINJENO KRALJEVSTVO Ujedinjeno Kraljevstvo prepoznaje važnost javnog mentalnog zdravlja i kontinuirano radi na podizanju svijesti o emocionalnoj inteligenciji. Postoji snažan naglasak na otvorenu komunikaciju i podršku ranjivim skupinama.
4. ŠVICARSKA U Švicarskoj je gustoća psihijatara među najvišima u svijetu, što omogućava bolju dostupnost mentalno‑zdravstvene pomoći. Visoka kvaliteta zdravstvene zaštite i svijest o važnosti emocionalnog zdravlja doprinose njezinoj poziciji.
3. IRSKA Irska se ističe niskom stopom samoubojstava i dubokim osjećajem zajedništva među stanovništvom. Društvene i kulturne vrijednosti usmjerene su na međusobnu potporu i empatiju.
2. ISLAND Island je poznat po visokoj razini društvene kohezije i podršci zajednice, što pozitivno utječe na emocionalnu stabilnost građana. Iako su troškovi terapije relativno visoki, snažna socijalna mreža čini emocionalnu podršku dostupnom.
1. FINSKA Finska je na prvom mjestu najemocionalnije inteligentnih država, djelomično zbog snažnog zdravstvenog sustava i velike dostupnosti stručne psihološke skrbi. Njezina kultura povezivanja s prirodom i ravnoteže između posla i života dodatno potiče emocionalnu dobrobit.
