Kad je na današnji dan 1854. godine prijavio patent br. 10.609, Charles Milier iz St. Louisa u američkoj državi Missouri, u specifikaciji je naveo kako je riječ o prvom šivačem stroju koji može obrubiti rupice za gumbe. Autor i vlasnik ranijeg patenta za šivači stroj "koji oblikuje šav od preplitanje dviju niti, od kojih je jedna provučena kroz tkaninu u obliku petlje, a druga koju šatl prenosi kroz navedenu petlju", vjerojatno nije ni izbliza bio svjestan koliko će svojim izumima obradovati žene koje su voljele same kreirati odjeću.

Po njegovim riječima taj se šivači stroj značajno razlikovao od postojećih po tome što je omogućavao šivanje s dvije niti paralelno. To je omogućilo brže i kvalitetnije šivanje šavova, a mogućnost da se i rupice obrade urednije bila je veliki korak za tadašnju modu. .

Mjedeni model prvog šivaćeg stroja koji je Millier predstavio bio je zapanjujuće zgodan, Na bazi modela je ugravirano "Charles Miller & J. A. Ross". No, Ross se ne spominje u specifikaciji patenta, već tek sljedeće godine na izložbi u New Yorku, kao izlagač šivaćeg stroja, odnosno proizvođač šivaćih strojeva iz St. Louisa, Missouri.

"We are the world" obišla cijeli svijet za gladne u Africi

Na današnji dan 1985. godine objavljen je singl s pjesmom "We are the World", koji su napisali Lionel Richie i Michael Jackson. Band Usa for Africa snimio ju je za pomoć u borbi protiv gladi u Africi, a stihove su među ostalima pjevali Bruce Springsteen, Bob Dylan i Ray Charles te Cindy Lauper i Dionne Warwick. Pjesma je vrlo brzo postala hit na svjetskim top ljestvicama.

Tramvajska nesreća u Dubrovniku: Petica uletjela u park

Na današnji dan 1970. u 9 sati dogodila se tramvajska nesreća u Dubrovniku: Tramvaj broj 5 koji je prometovao na trasi Pile-Lapad uletio je u gradski park. I ranije je gradska vlast razmišljala o tome da se tramvaji u Dubrovniku ukinu, pa je to potaknulo odluku: Tako je već 20. ožujka iste godine donijeta odluka o ukidanju tramvajskog prometa u tom gradu.

