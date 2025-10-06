Obavijesti

OTAC JU SPASIO

'Trebala sam se udati za četiri dana, a onda mi je anonimna poruka srušila cijeli svijet'

'Trebala sam se udati za četiri dana, a onda mi je anonimna poruka srušila cijeli svijet'
Mlada je otkrila prevaru zaručnika neposredno prije vjenčanja na Havajima, ali tuga je splasnula dolaskom njenog tate, s kojim je provela tjedan na otoku. Njihov video postao je viralan

Mladi par trebao se vjenčati na Havajima, no četiri dana prije leta, nesretna mladenka, Tobi Elder je otkrila da ju je njen zaručnik Ryan varao. Dok je sjedila u salonu za nokte, primila je anonimnu poruku na Facebooku: 'Ryan ti laže. Pogledaj sve privatne poruke koje sam ti poslala.'

U porukama je vidjela riječi poput 'Nedostaješ mi i volim te' koje je Ryan razmjenjivao s drugom ženom. Nazvala ga je odmah.

- Razgovarao sam s njom mjesecima, ali rekla je da mi ne želi ništa nakon što sam joj rekao da prestane - priznao je Ryan.

Šokirana, mlada je otkazala vjenčanje, koje je trebalo koštati 3000 funti, većinom iz njenog bonusa, te kontaktirala roditelje. Par je bio zajedno od 2022., nakon deset godina prijateljstva i međusobne podrške kroz razvode. 

- Ljudi su mi govorili da je ovo je čovjek kojeg sam čekala. Stvarno sam vjerovala da je on pravi i preselila sam se u Nebrasku da budemo zajedno - rekla je Tobi. 

Ryan je, prema njezinim riječima, bio pažljiv partner – kuhao je, čistio i činilo joj se da je nikad nije volio više. No prevara je slomila njezino povjerenje. Iako je bila očajna, odlučila je otputovati na Havaje kako ne bi imala emocionalni slom prije samog puta.

Na letu ju je dodatno pogodila situacija kada je žena, čiji je zaručnik sjedio do prolaza, tražila da sjedne pored nje. 

- Bilo je to kao udarac u lice i nisam mogla prestati plakati, rekla je.

Otac došao u spas

Kad je sletjela u O’ahu, dobila je poruku od svog 68-godišnjeg oca, Roba: 'Dušo, dolazim. Ne želim da budeš sama'. Iako nije mogao stići do petka, što bi bio dan njenog vjenčanja, sama pomisao na njegov dolazak pružila joj je utjehu.

@tobielder I can say I am loved and my Dad is ALWAYS there #🥹 #fatherdaughter #love #support #healing #dad #daughter #love #fyp #foryoupage #fypシ #healingjourney ♬ Unstoppable (I put my armor on, show you how strong I am) - Sia

Dolazak tate promijenio je sve. Zajedno su posjetili Pearl Harbour i istraživali otok, kušali lokalnu hranu i razgovarali. Njihov video s aerodroma ubrzo je postao viralan na TikToku, s milijunima pregleda i tisućama pozitivnih komentara. 

- Radost u njegovim očima ublažila je moju bol, rekla je.

Danas je mlada doma, više nema kontakt s Ryanom i planira novi početak u drugom gradu. Iako je još uvijek slomljena, priznaje da ipak postoji nada.

- Uvijek postoji svjetla strana. Drago mi je što sam ostvarila tatin san i što je bio tu za mene. To ćemo zauvijek pamtiti, zaključila je.

