Trend u vjenčanjima: Pregršt cvijeća i jednostavnije haljine

Nekada je vjenčanje bilo simbol raskoši i bogatstva, no danas su ona skromnija, pazi se na detalje koji imaju smisao i posebnu vrijednost, a haljine su više minimalističke i praktične

<p>- Mnoge stvari su se promijenile, ljudi traže detalje sa značenjem te rezerviraju dane u tjednu, što znači da su ceremonije skromnije i s manje ljudi. Haljine su praktične, jednostavne, a tu je i želja za posebnim detaljima poput određenog cvijeća koje im nešto znači - istaknula je Anne Ladegast-Chiu of Hilde, organizatorica i stilistica vjenčanja.</p><p>Ljudi traže kvalitetu iznad kvantitete te inzistiraju na tome da svaki element ima neku priču. Korona i izolacija utjecali su na skromnija okupljanja, no traženiji su - buketi.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Vjenčanja u doba korone</strong></p><p>- Imamo narudžbe za veće bukete i više cvijeća, i to raznolikog, kako bi se lijepo popunio prostor. Narudžbe su - cvijeće posvuda - otkrila je Chioma Alade, direktorica studija za vjenčanja Studio-Chi Weddings. Očito mladenci žele iskoristiti fizičku distancu između ljudi te urediti prostor kako ne bi bio praznjikav.</p><p>Hit su jednostavnije haljine, kvaliteta se postavlja iznad kvantitete.</p><p>No, iako su haljine jednostavne, dio ceremonija zadržava glamurozan predznak.</p><p>- Pošto sada na svadbi ima manje ljudi, budžet po osobi je veći, stoga mnogi naručuju skuplje stvari, kako bi malo, intimno druženje ipak bilo posebno, kad već nema puno ljudi - otkrila je Rosie Green koja radi vjenčanja na talijanskom jezeru Como, za <a href="https://www.vogue.co.uk/fashion/article/post-lockdown-wedding-trends">Vogue</a>.</p><p>Što se tiče poklona, organizatorice otkrivaju da ljudi sve više inzistiraju na onome što im treba ili čak doniranju novaca u dobrotvorne udruge i slično, kako bi se smanjilo nepotrebno kupovanje i trošenje na beskorisne stvari.</p>