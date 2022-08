Trendovi iz svijeta retro ljepote: Klasika koju i danas obožavamo

Mnogi trendovi koji su popularni i danas inspirirani su raznim dekadama prošloga stoljeća te donose novi vid romantike uokviren svijetom vintage stila.

Guste šiške mnoge dame u salonima traže i danas, no trend stiže iz pedesetih, vremena ultimativne ženstvenosti i ljepote, dekade koja je u svijetu ljepote jedna od najznačajnijih.

POGLEDAJTE VIDEO: Koža na suncu

Crveni ruž bio je i ostao simbol ljepote, koji se i danas postavlja u sam vrh najtraženijih boja usana, definirajući ljubav i strast.

Svaka ima svoju nijansu - biramo od koraljne do jarke crvene.

Lokne su se nekada radile grijanim uvijačima i viklerima, danas ih postižemo mnogo modernijim gadgetima. No, jednako su moćne i lijepe, jer i nekad su ih nosile dame s kraćom ili kosom ošišanom u varijanti boba.

Obrve su se mijenjale kroz godine, no one u debljoj varijanti donose prirodan retro look.

Debeli tuš polovicom prošloga stoljeća, i nešto kasnije, bio je obavezan, a dame su ga crtale u obliku krila.

Umjetne trepavice bile su hit u šezdesetima, jer obavezan look donio je naglasak na oči. U kreiranju stila curama je pomogla - crna olovka.

U to doba mnoge su tapirale kosu, dajući joj dojam raskoši i volumena, za stylish okvir lica.

Osamdesete su popularizirale snažne nijanse na kapcima, a cure su obožavale više nijansi u jednoj make-up kreaciji.

Najčitaniji članci