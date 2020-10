Trendovi u prehrani 2020. - što će se jesti za zdravlje i imunitet

Nikad prije ljudi nisu toliko analizirali prehranu i birali namirnice da služe zdravlju koliko u vrijeme ove pandemije, a Whole Foods Market najavio je trendove koji će biti sve popularniji i diktirati nam obroke na tanjuru

<p>Teško je povjerovati kako nam uskoro stiže 2021. godina, osobito kad je ova 2020. bila u najmanju ruku, vrlo 'zanimljiva'. Od gomilanja hrane u trenucima karantene, brojnih video recepta i porasta trenda hrane za podizanje imuniteta, Whole Foods Market najavljuje koji će stari trendovi u prehrani postati najpopularniji na zapadnom tržištu.</p><h2>1. Dobrobit na tanjuru</h2><p>Kao što je Hipokrat rekao 'neka vam hrana bude lijek, a lijek hrana' te budući da je 2020. zdravlje svima došlo u prvi plan, doista nije čudno da možemo očekivati ​​puno superhrane, probiotika, juha i sličnog u našim smočnicama. Sve jestivo što može pomoći u imunitetu i potpori ukupnoj dobrobiti sigurno će biti na stolu.</p><p>Iako tonici od gljiva te temeljac od kosti za zdravlje crijeva mogu biti sve traženija roba, za mnoge će ovakav trend u kuhinju u velikoj mjeri vratiti češnjak, mandarine i đumbir, piše <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/whole-foods-market-annual-trend-report">mbg</a>. </p><h2>2. Epski doručak svaki dan</h2><p>Između promjena rasporeda izazvanih pandemijom i nove stvarnosti rada od kuće, doručak je doista dobio na važnosti. Za mnoge je gubitak vremena putovanja na posao donio više vremena za pripremu i uživanje u doručku, a najpopularniji će svakako biti novi recepti za zdrave, keto palačinke, fritate krcate povrćem te žitarice s raznim dodacima.</p><h2>3. Povratak osnovama</h2><p>Začini doživljavaju važan povratak u prehrambene navike, pa se sve svodi na isticanje najboljih mješavina uz svako jelo, ali naglašavanje njihovih dobrobiti za zdravlje. Od kurkume i cimeta do bosiljka, peršina i korijandra - neće biti jela bez začina, a čak niti sol više neće biti običan dodatak. Već sada bilježi se porast prodaje raznih aromatiziranih i super zdravih soli, ističu nutricionisti.</p><h2>4. Kava izvan šalice</h2><p>Omiljeni napitak neće se zaboraviti, no važno je napomenuti da se kava više neće služiti samo u šalici, već će se ona dodavati u gotovo sve - od granole do zdravih napitaka i slastica. A 2021. godine bit će lakše nego ikad unijeti dnevnu dozu kofeina u međuobrok ili obrok. Dobro je što kava zapravo može biti stvarno zdrava, sve dok ne pretjerate. </p><h2>5. Dječja hrana za odrasle</h2><p>Voće, smoothieji i voćne kašice koje klinci vole pakirane u teglicama ili pak malim tetrapacima spremnim za usisavanje kao na slamku postat će fora i za odrasle, osobito oni s dodatkom vitamina, željeza, antioksidansa...</p><h2>6. Reciklirana prehrana</h2><p>Otpad hrane ogroman je problem koji prehrambene tvrtke sve više prepoznaju. Od stabljika i lišća, pa sve do pulpe od povrća, fokus će se u 2021. godini ostaviti na 'recikliranju' ostataka hrane i njihovom ponovnom uključivanju u potpuno jestive i ukusne grickalice. Pobjeda za okoliš - i naš apetit.</p><h2>7. Zamjena ulja</h2><p>Naravno, maslinovom ulju uvijek će biti mjesto u našim kuhinjama. Ali sljedeće godine malo se razgranavamo. Od oraha do sjemenki bundeve, novih ulja neće nedostajati na policama - svaka nudi svoj zaseban okus i točku dima, čineći zamjenu ulja jednostavnim načinom promjene omiljenih recepata.</p><h2>8. Moćni slanutak</h2><p>Prema Whole Foods Market, slanutak je nova cvjetača. Drugim riječima, slanutak je čudesan sastojak koji možete pripremiti na brojne načine. Jeste li ikad čuli za žitarice slanutka? Može brašno od slanutka? Ili čifu (tofu od slanutka)? Ova mahunarka upakirana u bjelančevine otprilike je svestrana koliko i postaje tražena.</p><h2>9. Voće i povrće u novom ruhu</h2><p>I na kraju, vegetarijanci i vegani mogu se radovati novim grickalicama od voća i povrća. Meso od voća i povrća imat će trenutak 2021. godine, a opcije poput gljiva, banana i manga bit će također predstavljene u svojim sušenim verzijama za grickanje i žvakanje kao idealan međuobrok.</p>