Potiče žene da maksimalno istaknu svoju ženstvenost, budu pozitivne i samopouzdane, a podijelila je i nekoliko savjeta kako bi se 'elegantna dama' trebala kretati prostorijom da bi privukla pažnju muškaraca.

Zadržite dobro držanje

- Vidjela sam toliko prekrasnih elegantnih žena koje su odmah postale manje privlačne ako nisu slijedile ovo pravilo. Kad prakticirate dobro držanje, to odmah poboljšava vašu tjelesnu građu pa izgledate vitkije. Također, to stavlja naglasak na najbolje dijelove vaše ženstvene siluete. Osim toga, dame, to također ukazuje na samopouzdanje. Jednostavno ispravite leđa, ramena stavite unatrag, isprsite se i izdužite vrat - pojasnila je.

Radite samo lagane pokrete

- Dame, ne uzimajte ništa brzim pokretima. Želite li biti ženstvene i malo elegantnije, morate u pokretima biti malo sporije i nježnije. Pri tome ne mislim da budete usporene, ne treba pretjerivati - kaže Anna.

Uvijek prekrižite noge

- Čak i kad sjedimo, želimo to napraviti na elegantan način. Ključno je držati obje noge zajedno, pogotovo kada sjedimo u kratkim hlačama ili suknjama. Prekrižite ih i malo isturite stopala prema naprijed. Tako će noge izgledati izduženije, a to vam više laska - objasnila je.

Naglasila je kako ne treba sjediti klasično s nogom preko noge jer tako djelujemo zatvorenije, a osim toga, ta poza ne stvara privid izduženosti.

Otkrijte vrat

- Dame, otkrijte svoje ženstveno i senzualno područje, a to je vrat. Ne morate držati kosu na jednoj strani kao ja, ali katkad je možete malo maknuti s ramena. Također, ponekad je dovoljno samo malo nagnuti vrat i tako ga pokazati. To definitivno funkcionira sa suprotnim spolom - tvrdi Anna.

Nagnite glavu i kimnite

- Mnoge studije su zapravo pokazale da, kad malo nagnete glavu i kimate, da je to najbolji način neverbalne komunikacije. Tako pokazujete da ste opušteni i angažirani te da slušate drugu osobu. Ali dame, nemojte klimati cijelo vrijeme, jer tako ćete samo izgledati kao da ste malo previše željne i nesigurne u sebe - kaže ova 'trenerica elegancije', a prenosi Daily Mail.

'Samopouzdane žene su više seksi'

- Ne morate se roditi prirodno lijepe i ne morate izgledati kao potencijalna kraljica ljepote da biste se izdvojile iz mase i postale žene za kojima se muškarci okreću. Postoje tajne kako to postići, čak i ako niste, kako se to u našem društvu kaže: 'osobito lijepe' - kaže Anna.

- Samopouzdanje će vam dati tu prednost. To je možda najvažnija značajka koju bi svaka dama trebala imati, jer ljude uvijek privlače samopouzdani pojedinci. Oni su opušteniji, više svoji i ugodni za druženje. Predstavljate li se kao sramežljivi miš, odmah ste manje poželjne i manje zanimljive za druženje. Samopouzdane žene su više seksi, jer što pršti seksepilom više od žene koja se osjeća ugodno u svojoj koži i zna koliko vrijedi - pojasnila je.

'Iskoristite snagu svoje ženstvenosti'

- Dopustite ženstvenosti da doista zasja kroz vašu osobnost, jer to je velika snaga kojom smo mi žene blagoslovljene. Nažalost, udaljavamo se od ženstvenosti u našem društvu, što znači da je ona sve rjeđa pojava pa se vrlo ženstvena žena itekako ističe u masi. Primijetit ćete da muškarci nikada ne odbijaju ženstvenu ženu - objašnjava.

'Zaboravite dramu, budite pozitivne'

- Budite pozitivne, prestanite se duriti i mrštiti. Dosta je bilo drame, dosta loših vibracija i dosta lošeg stava, negativnosti. Pozitivnost jako privlači muškarce, a negativnost ih samo odbija. Zato, počnite razmišljati o tome kakve misli vam se motaju po glavi, upravljajte njima i birajte samo one sretne i pozitivne - savjetuje Anna.

- Pokušajte se što češće nasmiješiti. Također, pazite dame moje kakve teme u razgovoru birate. Jesu li to tračevi, drama ili komentar da je netko ružan? Ili birate pozitivne teme za razgovor? Važno je da pokušate pronaći svjetlo čak i u najmračnijim trenucima, jer tražite li posvuda negativnost, nikad nećete biti pozitivna osoba - dodala je.

- Zato počnite vježbati ovo o čemu vam govorim, jer će vam se život, vjerujte mi, dramatično promijeniti kad počnete birati pozitivniji pristup životu, a ne negativniji - naglasila je.

'Živite najbolje što možete i ne ispričavajte se zbog toga'

- Želim da imate takav 'baš me briga' stav, bez opravdavanja, jer je to magnet za muškarce. Naime, kad su ljudi svoji i samo svoji, opušteni, zauzeti poslom dok slijede svoje ciljeve i žive svoj život na najbolji mogući način, oni odašilju energiju koja je toliko zarazna i zanimljiva, i ljudi žele biti u njihovoj blizini - kaže Anna.

- Vidjela sam mnoštvo običnih žena prosječnog izgleda koje imaju puno ljudi oko sebe, posebno muškaraca koji trče za njima, a samo jer imaju takav stav. Ne trče ni za kim, nisu nimalo očajne za nečijom pažnjom ili muškim društvom. One su svoje, one postavljaju pravila i granice - pojasnila je.