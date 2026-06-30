Trenutak istine: Evo što puni Mjesec u znaku Jarca donosi svim znakovima Zodijaka

JARAC. Ovo je vaš pun Mjesec i događa se upravo u vašem znaku, donoseći snažnu osobnu transformaciju. Vaš identitet i način na koji se predstavljate svijetu dolaze do vrhunca. Izgradili ste se kao sposobna i pouzdana osoba, ali oklop koji ste nosili postao je kavez. Vrijeme je da ga otpustite i dopustite svijetu da vidi osjećajnu osobu ispod površine. Možete biti najprizemljenija osoba u prostoriji i istovremeno pokazati da osjećate sve. | Foto: Fotolia