Single day je 11. studenoga, a obilježavaju ga u Kini. Sve je počelo kad su studenti sveučilišta u kineskom Nanjingu htjeli dati i samcima razlog za proslavu. Odabrali su 11.11. jer brojevi tog datuma podsjećaju na grupu štapića, samaca. Tog dana samci mogu pokazati da su ponosni jer su sami i ne žale jer nemaju partnera nego si priušte dobru večeru i druge stvari.

POGLEDAJTE VIDEO: Shopping u pandemiji

Brzo su ga diljem Kine prihvatili kao neslužbeni praznik samaca i postao je najunosniji praznik internetske kupovine na svijetu. U studenome 2017. su tog dana prodali proizvoda u vrijednosti 25 milijardi dolara i premašio je prodaju Crnog petka i Cyber ponedjeljka zajedno. Budući da su tog dana popusti u internetskim prodavaonicama, osim Kineza, mogu ih 'ugrabiti' i ostali.

- I ove godine planiram naručiti neke sitnice iz Kine za Singles day 11. 11. na AliExpress-u. Ti popusti su dostupni samo na taj dan. Prošle godine sam našao raznih smart-home sitnica na popustima i do 50 posto, a isplatilo se naručiti i 10 maskica za mobitel u različitim bojama za samo 100 kuna zbog dobrog popusta na količinu. Njima sam razveselio više članova obitelji. Za najveće uštede je najbolje pogledati što je izdvojeno u 'AliExpress 11.11 Sale' kategoriji u kojoj se može naći ozbiljnih popusta. Mnogo će trgovaca spustiti cijenu samo za nekoliko centi samo kako bi na svoj proizvod mogli staviti zastavicu kako imaju poseban popust za taj dan. Ali zapravo se ne radi o nikakvom ozbiljnom popustu. Nabolje je malo pretražiti pa naći konkretniju ponudu - kazao je Zagrepčanin koji često kupuje u raznim internetskim prodavaonicama pa zna kad se mogu uhvatiti popusti, ali i kolike su inače cijene takvih proizvoda.

Dodao je da za Black Friday još nije gledao cijene, ali da vjeruje da će brojni trgovci u Hrvatskoj imati dobre ponude.

Dan samaca je uvijek 11. studenoga, a ostali dani za popuste mijenjaju datum. Crni petak je uvijek četvrti petak u studenome, a to je ove godine 26. studenoga.

Cyber Monday odnosno internetski ponedjeljak je nakon crnog petka pa je ove godine 29. studenog. U svijetu, a tako i kod nas, pojedine prodavaonice umjesto jednog ili dva dana popusta, niže cijene oglašavaju cijeli mjesec kao Black November, Crni studeni.

Na Mall.hr umjesto Black Fridaya najavljuju 'mjesec mrak cijena', a svakog dana novu Black Friday ponudu. I u Hervisu traju Black Friday popusti.

Abrakadabra web shop ima black week od 8. do 15. studenog i kažu da su popusti do 70 posto. Iste popuste najavljuju u Dormeu za Crni petak, no ne navode kada točno vrijede.

Web shopovi bi popuste trebali imati na cyber ponedjeljak, a crni petak je inače samo za obične prodavaonice. No mnoge prodavaonice kupce pokušavaju privući popustima koje oglašavaju kao black odnosno crni popusti.

Često smo znali na televiziji vidjeti velike gužve u Americi kad navale u prodavaonice zbog popusta. Posljednjih godina je i kod nas bilo gužvi, prvenstveno pred prodavaonicama informatičke i tehničke opreme, ali i namještaja za kućanstvo. No mnogi kupci često su bili razočarani jer popusti nisu ni približno veliki kao u Americi.

Znalo se dogoditi i da kod nas 'sruše' stranicu web shopa zbog velike navale na jako snižene proizvode, ali i da im se stranica ne ažurira dovoljno brzo pa su prodali više proizvoda nego su ih imali.

Oni koji se odluče kupiti nešto na web shopovima iz zemalja vam Europske unije, u trošak proizvoda moraju uračunati i pregled pošiljke 18,50 kuna koje naplaćuje Hrvatska pošta te PDV ukoliko na računu ne piše da je već naplaćen.