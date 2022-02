Mnoge današnje popularne sobne biljke potječu iz tropske klime. To znači da vole tople, sunčane uvjete proljeća i ljeta te baš i ne vole mračne, hladne dame zime. Hladan zrak može šokirati vaše biljke i uzrokovati štetu. Održavanje zelenila u grijanim prostorijama svakako može pomoći, ali tu također postoji problem. Budući da ovi grijanje smanjuju relativnu vlažnost u prostoriji to može uzrokovati sušenje nekih biljaka te joj skupa s tim može početi opadati lišće. Prema stručnjacima, ove tri biljke su posebno osjetljive na zimske uvjete.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ako imate bilo koju od ovih biljaka u svom domu, možda je vrijeme da ih premjestite na novo mjesto, promijenite rutinu zalijevanja ili ih stavite pored ovlaživača zraka do proljeća.

1. Kalateja

Radi se o biljci iz porodice Marantaceae, koja prirodno raste na tropskim staništima Južne i Srednje Amerike, a kod nas se primarno uzgaja kao sobna biljka. Njezino latinsko ime Calathea potječe od grčke riječi kalathos, što znači 'košara', a tomu je tako zbog oblika cvata nekih od sorti, ali i zato što su se od tih izdržljivih čvrstih listova uistinu izrađivale i košare.

Prema Paris Lalicati, koordinatorici za obrazovanje o biljkama, ova ljepotica treba malo dodatne ljubavi i pažnje tijekom cijele godine (one su jedna od najpotrebnijih sobnih biljaka), ali posebno tijekom zime.

S obzirom da je riječ o izvorno tropskoj biljci, potrebno joj je osigurati puno vlage, pa nije za one koji često zaboravljaju zalijevati cvijeće.

- Moje kalateje najviše protestiraju na suhom zraku - tvrdi Debbie Neese, stručnjakinja za hortikulturu.

Kako biste osigurali da vaše kalateje dobivaju dovoljno vlage, možete ih odmaknuti od grijača, postaviti blizu ovlaživača zraka ili napraviti kombinaciju.

Kalateja traži temperaturu od 18 do 23 Celzijeva stupnja, a nikako ispod toga jer će joj listovi otpasti ili postati žute boje. Također joj je potrebno jako svjetlo, ali treba izbjegavati izloženost izravnim Sunčevim zrakama.

Ako se odlučite za ovlaživač zraka, Lalicata savjetuje da zrak ne udara izravno u lišće. Što je prostorija toplija, vlažnost mora biti veća. Da bi se to ostvarilo, potrebno je često prskanje, ali ne samih listova, nego zraka oko nje.

- To može uzrokovati da lišće upije tu vodu i postane kašasto. Ovlaživač zraka držite malo dalje - dodaje.

2. Lirasti fikus

Ova biljka jedna je od popularnijih sobnih biljaka zbog svojih raskošnih zelenih listova. U svom prirodnom staništu može narasti do 12 metara i dati plodove smokve, no u 'sobnim' uvjetima maksimalno može doseći od dva do tri metra i neće dati plodove.

Ona treba direktno sunčevo svjetlo, ne podnosi propuh i presuh zrak pa je listove potrebno orošavati svako par dana. U prosjeku biljku treba zalijevati jednom tjedno (učestalost ovisi o godišnjem dobu i vlažnosti zraka), ali pazite da ne pretjerate sa zalijevanjem jer će listovi zbog viška vode dobiti smeđe fleke i vjerojatno otpasti.

Ovaj tip fikusa ne voli često premještanje pa nakon što ga kupite, izaberite mjesto za njega i nemojte ga micati dok se ne navikne na novo okruženje. Isto kako mu ne odgovara propuh, neće mu odgovarati ni pretjerana toplina ili hladnoća, a svoje nezadovoljstvo uvjetima brzo će pokazati opadanjem listova.

3. Peperomija

Lalicata tvrdi da ni ova prekrasna sobna biljka ne voli u potpunosti zimu.

Njezini ljupki i sjajni listovi ukrašeni su zanimljivim šarama, ali sadrže i dosta vlage zbog čega ova biljka nije pretjerana ljubiteljica vode. Zato ju je dovoljno zaliti jednom u otprilike osam dana, odnosno onda kada joj se zemlja prosuši.

- Ja sam zapravo u bitci sa svojima kod kuće, stalno ih pomičem. Vrlo su osjetljive na niske temperature ili propuh - objašnjava.

Ako u svom domu imate sobu bez prozora ili vrata koja ne propuštaju propuh, to je mjesto za vaše Peperomije.

Podrijetlom iz Južne Amerike, ova mala biljka rado je viđena u domovima upravo zbog atraktivnih listova. Može narasti do 30-ak centimetara, a kako smo već naveli, za ovo biljku se lako brinuti pa je dobar odabir za početnike.

Najvažnije je da ima dovoljno svjetla, da ju se ne zalijeva prekomjerno i da nije na hladnom, piše Mind Body Green.