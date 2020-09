Tri osobine šefa zbog kojih će većina zaposlenika brzo otići

<p>Bez obzira upravljate li ljudima virtualno ili ne, postoje uobičajeni obrasci i osobine toksičnog upravljanja koje radnici baš i ne obožavaju. </p><p><strong>Ove tri najveće pogreške šefovi čine zbog kojih radnici često davaju otkaze:</strong></p><h2>1. Mikroupravljanje</h2><p>Koja je jedna pogreška koju šefovi čini češće od ostalih? Mikroupravljanje se smatra pogreškom broj 1. Šef nekome zadaje određeni rok za zadatak, a zatim nastavlja 'provjeravati' i neprestano ga nadzirati kako bi se uvjerio da se stvari kreću. U pravilu, to nije dobro. Dobri menadžeri osnažuju svoje zaposlenike tako što im daju mogućnosti za napredak dok loši menadžeri onesposobljavaju svoje zaposlenike gomilanjem tih mogućnosti. </p><p><strong>Kod mikroupravljanja najčešće nedostaje:</strong></p><p>- Izraz kreativnosti ili slobodnog protoka ideja<br/> - Otvorena i transparentna grupna rasprava ili doprinos odluci<br/> - Motivacija tima</p><p>Doduše, mikroupravljači su ljudi poput svih nas i vrijedni profesionalci s uglavnom dobrom namjerom. Ono što im nedostaje je svjesno svakodnevno razumijevanje onoga što je potrebno za motiviranje ljudi iznutra. Sveukupno žive u drugom svijetu. Na kraju, mikroupravljači djeluju na svoj način jer ih zanima moć. Kada se moć pojavi onda se pojavljuje i kontrola.</p><h2>2. Nepoštovanje prema radnicima</h2><p>Što nekoga čini užasnim šefom? Nepristojan pristup ili nepoštovanje prema radnicima. Uz to, ako se vaš šef iskaljuje na vama i krivi vas za nešto ispred svih, a ne nasamo, onda je on definitivno loš šef. Tu se još može dodati i okrivljavanje drugih radnika za vlastite neuspjehe, odnosno nepravednost. </p><h2>3. Njihova je uvijek zadnja</h2><p>Toksični šefovi djeluju pod pretpostavkom da su glavni te moraju imati zadnju riječ u svemu. Takva osoba ima vrlo nisku emocionalnu inteligenciju. Kada šef ne prikuplja mišljenja drugih i ne sluša kolektivni glas tima u provođenju određene strategije ili vizije, ljudi se ne osjećaju poštovano, a ni cijenjeno. Slijedom toga, mnogi se nakon nekog vremena odlučuju za otkaz, piše <a href="https://www.inc.com/marcel-schwantes/signs-toxic-manager-work.html" target="_blank">Inc.</a></p>