'Trijezan sam godinu dana, evo što mi se promijenilo u životu'

Amerikanac Jonathan Bourassa odlučio je prestati piti nakon što je shvatio da je postao ovisan o alkoholu. Naime, njegova je odluka da prestane piti započela jednostavnim pokušajem u 'Suhom siječnju' 2023. Iako je u početku to bio samo kratkotrajan izazov, ovo razdoblje trijeznosti označilo je početak puno duljeg putovanja.

Foto: 123RF

- Alkohol je bio prisutan u svakom aspektu mog života - rekao je Jonathan, prisjećajući se koliko je opijanje postalo duboko ukorijenjeno u njegovu svakodnevnu rutinu. Opisao je svoje ranije pokušaje smanjenja, koji su često završavali frustracijom i neuspjehom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:56 Čučanj za početnika | Video: Adriatic Coaching

- Jasno se sjećam prve pauze s alkoholom koju sam htio uzeti prije otprilike pet godina. Drhtavica, znojenje, noćne more, nesanica prvih tjedan dana. Nikad nisam mislio da sam na toj točki alkoholizma; kao da mi se sve to prikralo - naveo je. Naime, ti simptomi odvikavanja bili su snažan podsjetnik na to koliko je njegovo tijelo postalo ovisno o alkoholu.

No nakon što je promijenio život, osjetio je i doživio brojne benefite, ali i promjene u odnosu s društvom.

Poboljšanje mentalnog i fizičkog zdravlja

Jedna od najznačajnijih promjena koju je Jonathan primijetio nakon otrježnjenja bilo je poboljšanje njegovog fizičkog zdravlja. Bolovi koje je nekoć pripisivao starenju počeli su jenjavati.

- Bolje sam spavao, koža mi je odmah izgledala zdravije, mlađe, bio sam puno kreativniji, produktivniji i to je tako ostalo - objasnio je Jonathan. Također je spomenuo da mu je samopouzdanje dramatično poraslo.

Istraživanja podržavaju Jonathanovo iskustvo, pokazujući da kronična konzumacija alkohola može dovesti do brojnih zdravstvenih problema, uključujući poremećen san, kognitivna oštećenja i tjelesnu nelagodu.

Mozak se usred odvikavanja počinje oporavljati i vraća svoje normalne funkcije.

Društveni izazovi

Dok su fizičke koristi bile očite i poželjne, Jonathan se suočio sa značajnim društvenim izazovima nakon otrježnjenja. Naime, neki od prijatelja su se naljutili na njega.

- Smatrali su me nedovoljno zabavnim - prisjetio se, ističući kako je njegov društveni krug loše reagirao na njegovo otrježnjenje. Da stvar bude gora, prekinuo je i s djevojkom, rekla mu je da je previše dosadan kad je trijezan.

Ovo je uobičajeno iskustvo za one koji prestanu piti, jer se društvene interakcije često vrte oko konzumiranja alkohola. Nezadovoljstvo njegovog društva s njegovom odlukom dokazuje koliko je alkohol duboko ukorijenjen u društvene rituale i odnose.

Foto: 123RF

Velika ušteda vremena i novaca

Još jedan pozitivan ishod toga što je Jonathan bio trijezan bio je utjecaj na njegove financije i upravljanje vremenom. Otkrio je da ima više vremena i novca nakon što je prestao piti.

- Moj bankovni račun izgleda nevjerojatno - prisjetio se, dodavši kako je postao strpljiv i učinkovit u balansiranju novca i vremena.

Ove promjene nisu iznenađujuće, jer alkohol može biti značajan financijski gubitak, a vrijeme provedeno u piću ili oporavljanju od njegovih učinaka može umanjiti druge produktivne aktivnosti.

Savjeti za one kojima treba pomoć

Nakon što je bio trijezan više od godinu dana, Jonathan je ponudio nekoliko savjeta za one koji razmišljaju o sličnom putu.

Preporučio je planiranje aktivnosti kako bi se ispunilo vrijeme koje bi inače mogli provesti u piću, naglašavajući važnost pronalaženja novih hobija ili interesa.

Također je primijetio da početno razdoblje trijeznosti može biti izazovno, osobito u suočavanju s reakcijama drugih. No, potiče na ustrajnost te ističe brojne prednosti koje donosi trijezan način života.

Putovanje Jonathana Bourasse do trijeznosti snažno je svjedočanstvo transformativnih učinaka odricanja od alkohola. Njegovo iskustvo naglašava fizičke, mentalne i društvene promjene koje se mogu dogoditi kada alkohol više nije dio svakodnevnog života. Iako put do trijeznosti može biti izazovan, nagrade su, kao što pokazuje Jonathanova priča, vrijedne truda, piše msn.