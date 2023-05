Trik kako čuvati limun mjesec dana, a da zadrži svu svježinu

Mnogi vole držati limun u posudi, na stolu u kuhinji ili u dnevnom boravku. Međutim, tako odložen limun nije najbolje čuvan. U našim krajevima nije neobično čuvati rajčicu, luk pa čak i krumpir u hladnjaku. Iako to nije idealno mjesto za njihovo čuvanje.

Limun s druge strane rijetko čuvamo u frižideru, a često izvan njega, što je također pogrešno. Limun se nakon sedam dana na sobnoj temperaturi stvrdne i teško ćete iscijediti sok iz njega, a na taj način i gubi neke od svojih dragocjenih vrijednosti. Ali, rješenje postoji i vrlo je jednostavno.

Da bi ste im produžili vijek, ukus, sočnost i mekoću i to do mjesec dana, najbolje ih je čuvati u frižideru i to u zatvorenoj plastičnoj vrećici ili vrećicama sa zatvaračem. Nećete ništa posebno dobiti ako ga samo stavite u frižider.

Zatvorena plastična vrećica je ovdje ključna.

Dakle, osim ako sve kupljene limune nećete iskoristiti u roku od 5 dana, čuvajte ih na ovaj način.

Zamrzavanje - super ideja

Nova znanstvena studija je dokazala kako limonoidi, prirodni spojevi prisutni u limunu i drugim agrumima, preveniraju razne bolesti. Znanstvenici naglašavaju i to da ništa s limuna ne smijete baciti, ni limunovo meso sa sokom, ni sjemenke, a posebno ne koru jer ona sadrži 5 do 10 puta više vitamina nego sam sok od limuna.

Osim mnogih pozitivnih djelovanja, cijeli limun pomaže pri oslobađanju tijela od toksina, ima antimikrobni učinak protiv bakterijskih infekcija i gljivica, učinkovit je protiv internih parazita i crva, regulira krvni tlak te je odličan u borbi protiv stresa i živčanih poremećaja.

Osim zdravstvenih razloga, možete uživati u njegovom cjelovitom okusu, posebno kori - jednostavno je - uzmite neprskani limun, dobro ga operite i stavite u zamrzivač, cijeli, a možete i na kriške. Nakon što ste limun zamrznuli, izvadite ga i naribajte.

Zatim ga možete dodati u salatu, sladoled, juhe, žitarice, rezance, omiljeno piće ili bilo što drugo. Ono što ćete doživjeti je sasvim novi okus u kojem će vaši jezični pupoljci uživati, a tijelo zahvaljivati, piše Atma.

