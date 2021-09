Ukoliko vam za neko jelo treba puno češnjaka, tad će vam posao ubrzati trik s vrućom vodom. Razdvojite glavicu češnjaka na češnjeve, stavite ih u zdjelu i prelijte vrućom vodom. Ostavite da stoje minutu, izvadite ih iz vode i uklonite ljusku.

POGLEDAJTE VIDEO:

Tu je još jedna metoda jednostavnog guljenja češnjaka koju koriste mnogi poznati kuhari.

Režanj češnjaka stave na dasku i zgnječe ga bočnom stranom noža. Najprije se čuje zvuk pucketanja, a potom se ljuska odvoji i lakše ju je ukloniti.

Postoji još jedan odličan trik objavljen na Twitteru, isto jako zgodan ako morate oguliti puno češnjaka jer možda pripremate zimnicu ili gulaš za puno ljudi.

Vrlo je jednostavno. Uzmete cijelu glavicu u jednu ruku i mali nož u drugu pa vadite očišćene režnjeve iz glavice kako je pokazano u videu:

Još nekoliko savjeta

Sjeckate li češnjak prije dodavanja u jela, time ne dobivate najbolje iz tog prirodnog antibiotika.

Istraživanja pokazuju da je znatno bolje drobiti ili gnječiti češnjak te ga ostaviti da stoji desetak minuta prije korištenja u jelu, jer se na taj način lakše otpušta enzim alicin koji djeluje na prevenciju srčanih bolesti.

Češnjak je od davnina poznat kao odlična namirnica za jačanje otpornosti, a ako ne želite smrdjeti po njemu, jedite ga kuhanog u hrani, iako je sirov najučinkovitiji.

Trik kako se riješiti mirisa s prstiju

Vrlo je jednostavno, sve što trebate je kokosovo ulje. Nakon što ste narezali sav češnjak, dobro utrljajte kokosovo ulje u u dlanove i oko prstiju pa ruke potom isperite mlakom vodom.

Trik kako se riješiti mirisa češnjaka iz usta

Posegnite za svježim peršinom! U njemu se nalazi visoka koncentracija klorofila, a upravo on uništava bakterije u ustima. One se počinju razvijati nakon jela, a to je direktan uzrok lošeg zadaha.

Peršin je posebno dobro sažvakati nakon što se pojedu jela puna češnjaka ili luka. Osim peršina, pomažu i svježa menta, bosiljak i ružmarin.