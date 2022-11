Trikovi kako prati grudnjake i gaćice da budu čisti i zadrže oblik: Pomaže i soda bikarbona

Svakako operite donje rublje, kao i svu ostalu odjeću koja dolazi u doticaj s kožom, odmah nakon kupovine, jer tko zna tko je sve to držao u rukama i isprobavao u trgovini, a važno je isprati i kemikalije iz tkanine koje se koriste u proizvodnji.

- Kemikalije koje se koriste za obradu tkanine mogu iritirati kožu i izazvati nuspojave kao što su kontaktni dermatitis, crveni osip koji jako svrbi. Osim toga, na tkanini se znaju nalaziti razne bakterije od ljudi koji su odjeću isprobavali u trgovini, a tko zna koliko ih je bilo - kaže Lana Houge, profesorica predmeta vezanih za proizvodnju odjeće iz SAD-a.

Najbolji način pranja osjetljivog donjeg rublja je ručno pranje. Na taj način ćete mu sačuvati oblik i imati priliku ga dobro isprati od deterdženta čistom vodom. Naime, ostaci deterdženta znaju biti krivi za pojavu osipa na koži. Također, ručno pranje posebno je poželjno kod grudnjaka koji imaju push-up sistem ili debelu spužvu u sebi.

Grudnjaci su vrlo osjetljivi, a centrifugom u perilici mogu izgubiti oblik pa neće grudi držati i oblikovati kako želimo.

Kao i drugo osjetljivo rublje, i grudnjak bi bilo poželjno prati ručno u blagom deterdžentu. Ostavite da odstoji u vodi pet minuta, lagano protrljajte, isperite i umotajte ga u ručnik da se ocijedi. Potom ga stavite sušiti.

Ukoliko vam se ne da prati na ruke, tada svakako stavite grudnjak u zaštitnu mrežicu i operite u perilici na programu koji imitira ručno pranje sa malo deterdženta. Imajte na umu da grudnjak treba oprati nakon dva do tri nošenja, a gaćice nakon svakog. Također, ukoliko nosite pamučne gaćice, tada ih svakako perite na 60 stupnjeva.

I soda bikarbona je odličan izbor želite li biti sigurni da vam je donje rublje dobro oprano. Prije pranja ga ostavite neka se namače 10 do 15 minuta u toploj vodi u kojoj ste prethodno rastopili malo sode, prenosi simpletipsforyou.com.

'Bakterije, gljivice i uši lako se mogu nataložiti i razmnožavati na novoj tkanini'

Donald Belsito, profesor dermatologije na sveučilištu u New Yorku, kaže da se bakterije, gljivice i uši lako mogu nataložiti i razmnožavati na tkanini jer je dug put od početka proizvodnje do krajnjeg kupca - preko hala u kojima se proizvodi sama tkanina, transporta do tvornica i šivanja pa transporta raznim kontejnerima do velikih skladišta, preslagivanja i slaganja u maloprodajne lance.

- Ne postoji način da pratite tko je tu odjeću prije vas imao u svojim rukama ili na sebi. Vidio sam slučajeve ušiju koje su na ljude prešle s odjeće koju su isprobavali u trgovini, a postoje i zarazne bolesti koje se mogu prenijeti preko odjeće - objasnio je Belsito.

Pranje odjeće uvelike smanjuje vjerojatnost dobivanja osipa ili izloženosti kože raznim kemikalijama. Posebno treba pripaziti na odjeću u kojoj se tijelo znoji jer tada se pore na koži rašire te je kemikalijama omogućen lakši ulazak u kožu.

Svakako bi odmah nakon kupovine trebalo oprati:

