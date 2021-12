Najteži je početak, a mnogi ne znaju kako odvojiti dio zarade i spremiti novac za crne dane. Stoga su stručnjaci za Factstherapy izdvojili neke osnovne korake koji bi vam mogli u tome pomoći.

1. Pravilo 50/30/20

Riječ je o pravilu koje ljudi najčešće koriste, a olakšava štednju tako što ćete svoj prihod podijeliti na kategorije. U prvoj kategoriji ili pravilu 50 osnovno je da 50 posto prihoda odvojite za tekuće potrebe poput režija i životnih troškova.

U drugoj kategoriji 30 posto novca odvajate za ispunjenje želja poput večere u restoranu, članarine u teretani i slično. U zadnjih 20 posto nalazi se novac za otplatu dugova i štednju. Ako tako odvajate financije svakog mjeseca, mogli biste s vremenom uštedjeti novac.

2. Smanjite potrošnju vode

Ako živite u kući ili stanu sa odvojenim vodomjerom, smanjenom potrošnjom mogli biste smanjiti račun. Ne tuširajte se predugo te pokušajte ograničiti vrijeme na samo pet minuta.

Tom naizgled rigoroznom metodom možete uštedjeti 72 litre vode za samo jedno tuširanje. To znači da ćete ujedno trošiti i manje plina ili struje na zagrijavanje vode, a to vodi do nižih računa.

3. Pazite na svaku kunu

Svaki novčić koji zaradite kategorizirajte u 50/30/20 kategorije. To znači da niti jedan mjesec nemate višak novca, jer je svaka kuna raspoređena u kategoriji. Ako ste zaradili više, dodajte više u zadnjih 20 posto. Tako ćete odgovornije trošiti novac.

4. Smanjite odlazak u trgovine

Čestim odlascima u trgovinu riskirate mogućnost da ćete kupiti i one stvari koje vam ne trebaju. Odlazak u nabavku svedite na jedanput na tjedan, a pritom kupujte jeftinije brendove i rabite kupone ili kartice određenih brendova kako biste uštedjeli. Također, udvostručite količinu povrća koje jedete, a smanjite količinu mesa. To nije dobro samo za novčanik, nego i za zdravlje.

5. Limitirajte potrošnju

Kako biste uštedjeli, važno je biti svjestan svoje financijske situacije. Odredite mjesečni limit koji smijete potrošiti i pokušajte tražiti artikle po najpovoljnijim cijenama. Ako vam to predstavlja problem, potražite pomoć stručnjaka ili koristite besplatne aplikacije na internetu.

6. Zamijenite stvari

Možda u vašoj obitelji članovi ne nose isti broj odjeće ili obuće, no nema potrebe stalno kupovati novo kad možete rabljeno zamijeniti. To se ne odnosi samo na odjeću, nego i parfeme ili druge kućanske sitnice.

7. Jeftinija sredstva za čišćenje

Umjesto da preplaćujete brend proizvoda koje koristite za čišćenje, posegnite za octom ili sodom bikarbonom kao jeftinijim i ekološkijim rješenjima. Jednako su učinkoviti, a uklanjaju sve od prljavštine i kamenca do neugodnog mirisa.

8. Greške su moguće

Nemojte biti prestrogi prema sebi i očekivati da ćete odmah znati sve o štednji. Stabilan uvid u financijsko stanje zahtijeva određeno vrijeme. Lako je pogriješiti, no to ne znači da trebate odustati.