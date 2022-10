Trikovi naše novinarke za top uštedu u trgovinama: Evo kako si jednostavno smanjiti račune

Prije 10-ak godina preživjela sam punih 10 mjeseci bez plaće, do stečaja tvrtke i prijave na Zavod za zapošljavanje, kad sam dobila prvu naknadu. Iako smo imali suprugovu plaću, bilo je teško. Jedva sam dočekala naknadu, kao i prvi posao nakon toga, da počnem otplaćivati dugove i minus. U to sam vrijeme ostala bez kreditnih kartica, pa smo na vlastitoj koži naučili što znači ona narodna kojoj su me učili roditelji: “Da se čovjek može pokriti samo toliko koliko mu je dug pokrivač”.