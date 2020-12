Trikovi profesionalaca: Kako da gel manikura traje cijeli mjesec

Ovi savjeti i trikovi pomoći će vam da dobijete maksimum iz svoje gel manikure koju plaćate kod kozmetičara, a ponekad se mora obnavljati i svaka dva tjedna zbog nepravilne njege. Evo kako to produžiti

<p>Gel manikure mogu biti skupe, osobito ako ih redovito radite svaka dva do tri tjedna, kako kozmetičari i preporučuju. No takva manikura u osnovi se radi da bi nokti dulje vrijeme lijepo izgledali, a to vrijeme možete postići, pa i produljiti, tvrde stručnjaci za <a href="https://www.thesun.co.uk/living/3690197/make-your-gel-manicure-last-for-a-whole-month/">The Sun</a>. </p><p>Ono što se najčešće događa kao manjkavost je da se gel počne dizati, guliti i općenito izgledati neuredno. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Gljiva manikura</strong></p><p>Evo kako dulje održavati te gelove jakim.</p><h2>Guranje kutikule</h2><p>Prije nanošenja gelova pobrinite se da onaj tko radi vaše gelove odgurne ili ukloni kožicu. Čak i najsitnije preklapanje može uzrokovati brže podizanje vaše manikure.</p><h2>Bez vruće vode</h2><p>Izbjegavajte koristiti vruću vodu na rukama i noktima, jer ona može procuriti u ploče noktiju i prouzrokovati da se lak podiže i ljušti. Izvadite gumene rukavice i stavite ih na ruke ako ipak morate koristiti vruću vodu i kemikalije za ribanje.</p><h2>Budite nježni</h2><p>Izbjegavajte kidanje zatvorenih pisama ili paketa noktima - umjesto toga uvijek upotrijebite škare.</p><h2>Nanesite ulje za kožicu svaki dan</h2><p>Ulje za kutikule može pomoći noktima da duže izgledaju svježe, a također će održavati područje vlažnim.</p><h2>Budite kreativni</h2><p>Nokti izrastaju, pa čak i ako vam manikura traje tjednima i bez ljuštenja, i dalje ćete imati 'izrast'. No nokte možete osvježiti jednostavnim nanošenjem drugog laka, kontrastne boje ili šljokica, na izrasli dio - zamislite to kao 'obrnutu' francusku manikuru.</p><h2>Ako ipak želite skinuti gel</h2><p>Upotrijebi blagu rašpicu i nježno ostružite zaštitni površinski sloj. To je važno jer će omogućiti acetonu da prodre do najdubljih slojeva i ubrza proces skidanja gela. Kad je nokat mat, spremni ste za sljedeći korak. Pazite da ne sastružete previše jer nikako ne želite doći do svog pravog nokta. </p><p>Da bi rastopili gel, natopite blazinice ili loptice vate 100-postotnim acetonskim odstranjivačem laka, stavite ih na nokte i onda sve omotajte aluminijskom folijom, i to zbilja čvrsto jer ćeš tako pojačati djelovanje acetona. Možete preko svega navući čak i rukavice. S tako zamotanim noktima čekajte dobrih 15 minuta i nakon toga jednostavno s vaticama skinite ostatke gela.</p>