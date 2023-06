Tropsku ljepoticu aglaonemu zalijte kad je zemlja skroz suha

Ova biljka dolazi iz tropskih i suptropskih dijelova Azije. Najpoznatija je klasična, zelena vrsta aglaoneme, no ima i onih čiji su listovi prošarani ružičastom ili bijelom bojom. Vrlo je jednostavna za održavanje, pa je idealna za početnike.

Uspijeva i u prostoru slabog osvjetljenja, pa je nerijetko možemo vidjeti u uredima, a poznata je i kao dobar čistač zraka. Što se tiče zalijevanja, pričekajte da joj se tlo potpuno osuši do idućeg.

Foto: Dreamstime



Zemlja bi trebala biti suha barem za dužinu prsta. Ako je još vlažna, pričekajte nekoliko dana. Dok je zalijevate, neka voda prođe kroz sve dijelove posude. Višak vode bacite jer bi joj mogla štetiti i korijen bi joj mogao istrunuti.

Možete je gnojiti od ožujka do studenog. Slobodno više razrijedite gnojivo za sobne biljke od onog što piše na uputama na pakiranju za gnojivo. To posebno vrijedi ako imate ružičastu vrstu. Najbolje ih je gnojiti jedanput mjesečno, no ako i zaboravite, neće joj biti ništa.