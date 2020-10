Julie, koja je porijeklom iz Manile na Filipinima, zapo\u010dela je bloganje 2017. godine, nakon \u0161to je napustila posao u velikoj knjigovodstvenoj tvrtki zbog \u017eelu\u010danog refluksa.







<p>Julie Hauptmann (52) svake godine izdvoji oko 270 tisuća kuna na dodavanje novih predmeta svojoj modnoj kolekciji. Ta mama dvoje djece, koja živi u glamuroznom okrugu Orange u LA-u, financira svoju dizajnersku naviku prihodima svog supruga Nila i priznaje da troši više nego što zarađuje sa svojom influencerskom karijerom.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p><br/> <br/> - Definitivno trošim više na svom Instagram računu, nego što zarađujem, ali volim se odijevati na ovaj način i za sebe privatno, tako da mislim da to nije bacanje - kaže ona za<a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/12917130/spend-32k-a-year-designer-bags-clothes-influencer-jealous/"> The Sun.</a></p><h2>'Pokušavam ne razmišljati o tome koliko trošim'</h2><p>Julie, koja je porijeklom iz Manile na Filipinima, započela je bloganje 2017. godine, nakon što je napustila posao u velikoj knjigovodstvenoj tvrtki zbog želučanog refluksa.<br/> <br/> No kako su njezini pratitelji rasli, Julieina kolekcija dizajnerskih torbi došla je na metu provalnika.</p><p><br/> <br/> Fabulous Julie, kako je još nazivaju, majka Christine (30) i Olivia (28), rekla je: 'Na dizajnerske torbe potrošila sam 450 tisuća kuna u tri godine.</p><p>Cilj njenog Instagrama oduvijek je bio sa sobom nositi skupe torbe na različite destinacije.</p><h2>Danima plakala za torbama</h2><p>- Tada sam u listopadu 2017. otišla na zabavu i provalili su mi u kuću. Uzeli su mi gotovo sve torbe - sve moje klasične komade i moj prvi Hermes, koji sam dobila u travnju 2017. nakon tri godine na listi čekanja. To je bila moja najskuplja torba. Kupila sam je za 9200 funti (77 tisuća kuna) 2017. godine, ali sada bi vrijedila oko 13.000 funti (110 tisuća kuna) - objasnila je.</p><p>U to je vrijeme ukupna ukradena vrijednost bila oko 38.000 funti (319 tisuća kuna), ali sada je više poput 53.600 funti (450 tisuća kuna).</p><p>- Živimo u vrlo lijepom kvartu pa u to vrijeme nismo imali sigurnosnu kameru. Provalili su nam kroz dvorište, uzeli moje torbe i koristili jastučnice kao vrećice za plijen. Odmah sam pomislila da me 'netko prati', vjerojatno s mog Instagrama, jer sam dokumentirala svoje vrijeme. Prijavili smo to policiji i mislila sam da je to povezano s društvenim mrežama, ali ne znamo sa sigurnošću, jer ih nikad nisu uhvatili - otkrila je.</p><p>- Nisam mogla vjerovati da je netko tako nasrnuo u našu privatnost. Danima sam se tresla i plakala zbog svojih torbi. Brinem se zbog lopova koji se vraćaju jer ih nikad nisu uhvatili, ali neću dopustiti da me to zaustavi da živim svoj život. Sada smo postavili i sigurnosnu kameru - kaže Julie, koja kaže da je sreća što je dobila nešto od osiguranja, ali nije pokrila ono što je izgubila.</p><p><br/> <br/> Kao influencerica, Julie surađuje s brandovima poput Revolve, Revlon, Medispa i Sulwhasoo.</p><h2>'Sve što imam - zaslužujem!'</h2><p>Nemam duga na kreditnoj kartici i zaslužujem sve što imam. Mislim da moja kolekcija nije pretjerana, samo kupim ono što mi treba, ističe Julie.</p><p>Prošle godine Julie je otišla na odmor s pet zvjezdica, putovala je na Bali, Singapur, Madrid, Barcelonu, New York na Tjedan mode, Berlin, švicarsko skijalište Zermatt i Božić je provela u Parizu.</p><p>Na svom blogu Jules Cali ima impresivnih 86 tisuća pratitelja, ali nisu svi sretni zbog njenog razmetanja raskošnim životnim stilom. Julie inzistira da vrijedno radi za ono što ima. Osim što je influencerica, ima i malu knjigovodstvenu tvrtku te podržava supruga u poslu s nekretninama.</p><p>- Ljudi koji me kritiziraju su zavidni i ljubomorni, jednostavno je - smatra ona.</p>