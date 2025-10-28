Trudnica pokrenula raspravu na društvenim mrežama: 'Ovo je najbolja krema za depilaciju'

Žene su na Facebooku potpuno poludjele za objavom jedne trudnice koja je, u osmom mjesecu trudnoće, otkrila - kako sama kaže - revoluciju za sve koje ne vole britvice, vosak ni bol.

- Trudna sam osam mjeseci i mrzim se brijati, širiti, saginjati i raditi akrobacije. Uzela sam kremu za depilaciju, onak' – kud puklo da puklo. I ne mogu vjerovat, sve je spalo! Do zadnje dlake! - napisala je u popularnoj ženskoj grupi, izazvavši lavinu komentara.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Vruća depilacija | Video: 24sata/pixsell

Prisjetila se i 'onih smrdljivih krema sa špahtlom' iz mlađih dana, za koje se tada zaklela da ih više nikad neće dotaknuti, ali nova verzija, kaže, potpuno ju je oduševila. 'Krema ne smrdi, koža malo svrbi dok djeluje, ali ništa ne peče ni ne iritira. Bikini zona – savršena!'.

U komentarima su se odmah javile žene s vlastitim iskustvima.

- Bikini zona mi je manji šumarak, ali kad sve skinem – reakcija ko za hitnu! Crveno, peče, svrbi, prištići svih boja! Zato sam si kupila mašinicu i sad samo pokosim livadu i mirna Bosna - napisala je jedna korisnica.

- Ja i muž koristimo tu kremu, skroz je ok i piše da smiju i trudnice. Inače britvica, ali kad se zapustimo, ovo je spas - dodaje druga.

Nisu sve imale tako glatko iskustvo.

- Jednom sam je koristila i krema se prenijela na 'Đurđu'... izgledala sam ko očerupana kokoš! Srećom da sam išla u toplice, a ne na čvenk! - napisala je treća.

Foto: dreamstime/ilustracija

Dok su mnoge pohvalile novu formulu koja 'ne smrdi i ne peče', druge su upozorile da depilacijske kreme nisu idealne za trudnice.

- Kemijske supstance mogu ući u krvotok kroz kožu, trudnice to ne bi trebale koristiti - kaže jedna žena.

S druge strane, još jedna korisnica tvrdi da koristi prah za depilaciju koji razmuti s vodom i navodi da njega smiju koristiti i trudnice.

Valja biti na oprezu

Dermatolozi upozoravaju da trudničku kožu često karakterizira pojačana osjetljivost, pa čak i blagi preparati mogu izazvati reakciju.

Ako se odlučite na depilacijsku kremu, savjetuju napraviti test na malom dijelu kože, birati formule za osjetljivu kožu i izbjegavati nanošenje na područja s ranicama ili proširenim venama.