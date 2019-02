Trudnice kažu da piju i puše u tajnosti jer ih iritira tuđa osuda

POGLEDAJ VIDEO:

Kako piše Daily Mail, trudnice često piju alkohol i puše cigarete poskrivećki, jer im smeta osuda drugih koja s tim dolazi. Istraživanje koje su objavili je pokazalo da se trudnice sve više osjećaju 'napadnuto' od strane primalja i patronažnih sestara. A kako ističu njegovi voditelji, stigma koja dolazi od društva je često usmjerena na moralnu osudu buduće majke, nego što stvarno govori o riziku za fetus.

Foto: Net.hr

Poznato je da pušenje i pijenje alkohola u trudnoći povećava rizik od spontanog pobačaja i preuranjenog poroda, ali i šanse za razne poremećaje kod djeteta. Vlada Velike Britanije je, ističu u istraživanju, pod stalnim pritiskom da nešto napravi po tom pitanju, a najnovije brojke pokazuju da se za 10.5 posto rodilja zna da su pušile tijekom trudnoće.

No intervencija se često oslanja na primalje, koje bi to trebale prepoznati i upozoriti buduće majke. No, istraživanje je pokazalo da žene uglavnom tom problemu pristupaju preko svoje volje, samo zato što se boje moralne osude.

- Mislim da babice i primalje znaju zauzeti 'zapovjedni' stav, zar ne? Nemoj ovo, nemoj ono, ma daj me pusti - komentirala je jedna sudionica ovog istraživanja koje je provelo Sveučilište 'University of Cardiff'. U njega je bilo uključeno deset trudnica, sve redom iz sjevernog Walesa i s niskim primanjima, a od njih deset ih je pet pušilo za vrijeme trudnoće.

Foto: Dreamstime

Pokazalo se da mnoge žene nastavljaju pušiti i u trudnoći, unatoč strogim preporukama od NHS-a (Nacionalnog Zdravstvenog Saveza) da prekinu s pušenjem.

- Sad sam, u drugoj trudnoći, počela pušiti nekoliko cigareta na dan. Kao da mi organizam žudi za cigaretom, što je čudno, znam. Inače nisam okorjeli pušač ali ako sam doma, moram zapaliti pokoju. Neke su žene objasnile da im najviše smetaju optužbe od partnera, mahom nepušača, čiji su im komentari 'naporni'. Jedna je tako objasnila da joj partner zna reći 'Ti znaš da je to moje dijete unutra?', na što mu ona odgovori kako je to 'njeno tijelo i da će s njim raditi što god želi' - izjavila je jedna od sudionica ispitivanja koja puši električnu cigaretu.

Mnogi su sudionici ovog istraživanja priznali da bi odmah negativno komentirali trudnu ženu koja puši u javnosti. Ali, u intimnosti doma je to, kažu, druga stvar.

- Mislim samo da je ružno vidjeti ženu s trbuhom do zuba i cigaretom u ruci - rekao je jedan sudionik, i dodao da je 'njena stvar što radi dok je doma'. A jedna je trudnica ispričala:

- Kad sam bila trudna s najstarijom i srednjom kćeri, pušila sam, ali samo doma. Nikad nisam hodala uokolo s cigaretom, to ne izgleda dobro - izjavila je jedna sudionica.

Voditelji ovog istraživanja su došli do zaključka da pušenje u trudnoći svakako izaziva stigmu u društvu, zbog čega su poručili:

- Stigma bi, ako postoji, trebala biti usmjerena na rizik koje donosi pušenje, ali umjesto toga se buduće majke moralno osuđuje. Moramo se pod hitno odmaknuti od kritike pojedinih žena koje puše, i koncentrirati se na društveno - ekološki vid ovog problema u kojem bi se izbjegla osuda.

- Često se moralno osuđuju majke koje ne paze na zdravlje fetusa u trudnoći, a osuda je uglavnom usmjerena prema ženama iz radničke klase, jer se ne osvrćemo dovoljno na izazove života ljudi koji imaju niska primanja - objasnila je voditeljica istraživanja sa Sveučilišta 'Cardiff University', dr Aimee Grant i dodala:

- Naša je studija pokazala da se zbog zlobnih komentara i osuda trudnice s problemom osjećaju odbačeno, zbog čega vjerojatno ni neće potražiti pomoć, jer nitko ne voli da ga se osudi i posrami.

Foto: Dreamstime

Opasnosti od pušenja u trudnoći:

Cigarete smanjuju protok kisika koji ide do djeteta. Kao rezultat, djetetovo srce brže kuca svaki put kad majka puši

koji ide do djeteta. Kao rezultat, svaki put kad majka puši Zbog toga se povećava rizik od komplikacija u trudnoći i na porodu

Manje su šanse za zdravu trudnoću i zdravu bebu

za zdravu trudnoću i zdravu bebu Veće su šanse za prijevremeni porod i probleme s disanjem i hranjenjem, te ostale zdravstvene probleme koji dolaze s preuranjenim porodom

za prijevremeni porod i probleme s disanjem i hranjenjem, te koji dolaze s preuranjenim porodom Vjerojatnije je da će beba biti manje tjelesne težine , što znači i da teško zadržava tjelesnu toplinu, te da je više i zložena raznim infekcijama

, što znači i da teško zadržava tjelesnu toplinu, te da je više i Veće su šanse da dijete umre

Inače, svake se godine samo u Velikoj Britaniji zbog pušenja u trudnoći prerano rodi 2 200 djece, bude 5 tisuća spontanih pobačaja i 300 mrtvorođene djece.

STRASTI NE MIRUJU NI 39 GODINA NAKON SMRTI: 'Za smrt poznatog pjevača i dalje krive ovu ženu'