Trudnice koje puše marihuanu ugrožavaju razvoj svog djeteta

Djeca trudnica koje su svakodnevno koristile marihuanu, kako bi se lakše nosile s nekim simptomima, poput mučnine, imaju manju težinu, manje glave i trbuh u trećem tromjesečju trudnoće nego djeca trudnica koje nisu koristile marihuanu. Uz to, kod fetusa majki koje su svakodnevno koristile marihuanu primijećen je i smanjeni protok krvi, što može utjecati na fizički rast djeteta.

Pokazala je to studija objavljena u prosinačkom broju časopisa The Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine, s tim da nema podataka o tome da su se razlike bilježile tijekom prvog i drugog tromjesečja trudnoće.

Da bi došli do otkrića, istraživači su između siječnja 2013. i siječnja 2017. promatrali dvije skupine trudnica.

Prvu su činile 442 žene koje su prijavile svakodnevnu uporabu marihuane, dok su kontrolnu skupinu činile 442 trudnice koje nisu koristile marihuanu. U prvom tromjesečju u obje skupine promatrano je 55 žena, u drugom 195, a u trećem 192 žene.

Studija nije pratila parametre prilikom rođenja djeteta, no stručnjaci kažu da mala težina fetusa može uzrokovati da nizak šećer u krvi beba, neurološke poteškoće, slabije motoričke sposobnosti, nedostatak kisika, ili upalu pluća kad se rode, piše Insider. Foto: Dreamstime

Ovo nije prva studija koja ukazuje na mogućnost da postoje opasnosti od konzumiranja marihuane tijekom trudnoće. Tako su u lipnju 2018. stručnjaci iz Colorada, gdje je marihuana za vlastite potrebe legalna, otkrili da je kod žena, koje su prijavile da je koriste tijekom trudnoće, 50 posto veći od niže tjelesne težine bebe. Zbog takvih dokaza, nedavno je izdato i upozorenje o štetnosti korištenja marihuane tijekom trudnoće.

Istraživanje je pokazalo i da korištenje marihuane može utjecati na razvoj mozga kod djeteta. Naime, studije su pokazale da djeca majki koje su koristile marihuanu tijekom trudnoće imaju niži IQ, probleme s pažnjom i veću impulzivnost, u usporedbi s djecom čije majke nisu koristile marihuanu dok su bile trudne.

- Na žalost, danas nemamo dovoljno saznanja i nemamo dovoljno dugoročnih studija koje bi dokazale te štetnosti, kaže dr. Kjersti Aagard, s Medicinskog fakulteta Baylor College. Dodaje kako se nada da će ova studija baciti novo svjetlo na tu temu te predlaže ženama da odbace marihuanu kako bi imale sigurnu trudnoću.

