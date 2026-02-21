Tuberkuloza nije izumrla - Ako primjetite ove simptome, morate reagirati što prije

Tuberkuloza (TB) je ozbiljna zarazna bolest koja najčešće zahvaća pluća, a uzrokuju je bakterije. Širi se zrakom kada zaražena osoba kašlje, kiše ili govori, pri čemu druge osobe mogu udahnuti bakterije, osobito u prenapučenim prostorima
U nastavku pogledajte simptome tuberkuloze na koje morate što prije reagirati.
KAŠALJ Kašalj je jedan od prvih i najčešćih simptoma aktivne tuberkuloze, osobito kada infekcija zahvati pluća. Obično traje dulje od tri tjedna i postupno se pogoršava. Može biti suh ili praćen iskašljavanjem sluzi.
ISKAŠLJAVANJE KRVI ILI SLUZI Kod tuberkuloze može doći do iskašljavanja guste sluzi, a ponekad i krvi. To je znak oštećenja plućnog tkiva uzrokovanog bakterijskom infekcijom. Pojava krvi u iskašljaju zahtijeva hitnu liječničku procjenu.
BOL U PRSIMA Bol u prsnom košu javlja se kada su zahvaćena pluća ili plućna maramica. Može biti tupa ili oštra te se pojačava pri kašljanju ili dubokom disanju. Ovaj simptom može otežavati normalno disanje i svakodnevne aktivnosti.
BOL PRI DISANJU ILI KAŠLJANJU Mnogi oboljeli osjećaju pojačanu bol upravo pri dubokom udahu ili naporu. Ta bol može ograničiti disanje i uzrokovati dodatnu nelagodu. Često je povezana s upalom plućnog tkiva.
GROZNICA Povišena tjelesna temperatura čest je simptom aktivne tuberkuloze jer organizam reagira na infekciju. Groznica može biti blaga, ali dugotrajna, ili se javljati povremeno. Često je praćena osjećajem slabosti i iscrpljenosti.
DRHTAVICA Drhtavica ili osjećaj hladnoće često se javlja uz groznicu. To je posljedica reakcije tijela na bakterijsku infekciju. Može biti izražena i ometati normalno funkcioniranje.
NOĆNO ZNOJENJE Noćno znojenje karakterističan je simptom tuberkuloze. Osoba se može probuditi potpuno znojna, iako temperatura u prostoriji nije visoka. To može dovesti do poremećaja sna i dodatnog umora.
GUBITAK TEŽINE Tuberkuloza često uzrokuje neobjašnjiv gubitak tjelesne težine. Do toga dolazi zbog smanjenog apetita i povećane potrošnje energije tijekom borbe protiv infekcije. Gubitak težine obično je postupan, ali primjetan.
SMANJENI APETIT Osobe s tuberkulozom često gube interes za hranom. Nedostatak apetita može trajati dulje vrijeme i pridonosi slabljenju organizma. Posljedično dolazi do gubitka tjelesne mase.
UMOR I SLABOST Umor je čest simptom jer tijelo troši mnogo energije na borbu protiv bakterija. Osoba se može osjećati iscrpljeno čak i nakon odmora. Slabost otežava obavljanje svakodnevnih aktivnosti.
OTEČENI LIMFNI ČVOROVI Kada tuberkuloza zahvati limfni sustav, limfni čvorovi mogu postati povećani i bolni. Najčešće su zahvaćeni čvorovi na vratu. U nekim slučajevima može doći do stvaranja gnojne upale.
BOL U LEĐIMA Ako tuberkuloza zahvati kralježnicu, može se pojaviti kronična bol u leđima. Bol se obično postupno pojačava i može ograničiti pokretljivost. U težim slučajevima dolazi do oštećenja kralježaka.
KRV U MOKRAĆI Kod zahvaćenosti bubrega može se pojaviti krv u mokraći. Osoba može primijetiti promjenu boje urina ili osjetiti bol pri mokrenju. Ovaj simptom ukazuje na širenje infekcije izvan pluća.
GLAVOBOLJA Ako tuberkuloza zahvati mozak, može uzrokovati jaku i dugotrajnu glavobolju. Ona se obično postupno pogoršava i ne prolazi lako. Često je znak ozbiljne komplikacije.
ZBUNJENOST I PROMJENE MENTALNOG STANJA Kod zahvaćenosti središnjeg živčanog sustava može doći do zbunjenosti ili promjena ponašanja. Osoba može biti dezorijentirana ili imati poteškoće s koncentracijom. Ovo stanje zahtijeva hitnu medicinsku pomoć.
UKOČEN VRAT Ukočenost vrata može biti znak tuberkuloznog meningitisa. Osoba ima poteškoće pri savijanju vrata prema naprijed. Često je praćena glavoboljom i povišenom temperaturom.
BOL U ZGLOBOVIMA Kada tuberkuloza zahvati zglobove, može se javiti bol, oticanje i smanjena pokretljivost. Najčešće su pogođeni veliki zglobovi poput koljena ili kukova. Bez liječenja može doći do trajnog oštećenja.
OTEŽANO DISANJE U uznapredovalim slučajevima plućne tuberkuloze može se pojaviti otežano disanje. To je posljedica oštećenja plućnog tkiva i smanjenog kapaciteta pluća. Osoba može osjećati nedostatak zraka čak i pri manjem naporu.
