Turbulencije, buka, slijetanje: Ovo su savjeti naših pilota koji će ublažiti vaš strah od letenja

Hrvatski sindikat prometnih pilota objavio je savjete koji bi kod putnika mogli ublažiti strah od letenja. Ističu kako je pogrešno svaki strah od letenja pripisivati aerofobiji, koja je ekstremni strah od letenja već postoje i blaži oblici. Iako statistike nisu ujednačene pretpostavlja se da barem jedna od 10 osoba doživljava neki oblik straha vezan uz letenje.

- Ako ne letite često, mogli bi vas prestrašiti zvukovi u avionu, posebno kad se promijene ili gotovo utihnu. Na primjer, zvukovi utihnu kad se avion počinje spuštati prema svojoj destinaciji, pa usporava. Korisno je znati da komercijalni mlazni avioni lete na visinama između 10 i 13 kilometara, dok turbo propelerski lete na 7,5 km, te da bi se spustili s te visine i sletjeli u zračnu luku treba im uglavnom 30 do 35 minuta. Značajan dio buke koju čujete tijekom leta uzrokovana je normalnim radom motora i prolaskom aviona kroz zrak - objašnjavaju piloti.

Najčešće se putnici, osim zvukova, prestraše turbulencija koja, koje ponekad mogu biti doista jake, ali piloti kažu da ih se nema razloga bojati.

- Turbulencija je zapravo neujednačeno ili kaotično kretanje zraka na određenoj visini ili lokaciji koje najčešće nastaje na dijelovima atmosfere gdje dolazi do nagle promjene u strujanju zraka. Ono može biti uzrokovano mnogim faktorima - navode te dodaju kako će tijekom prolaska aviona kroz oblak gotovo neminovno doći do barem malo podrhtavanja ili ljuljanja zbog te očekivane turbulencije koja nije opasna za zrakoplov.

Turbulencije mogu biti jače po ružnom vremenu, ali, naglašavaju piloti, da treba uvijek imati na umu da zrakoplov ne bi niti poletio kad let ne bi mogao biti siguran te da piloti daju sve od sebe kako bi izbjegli najgore od vremena po putu.

- Ljudi se često boje i udara munje u avion – ta je pojava danas dosta rijetka zato što su zrakoplovi opremljeni modernim meteorološkim radarima i najčešće široko zaobilaze te oblake – kumulonimbuse. No ponekad im se moraju približiti, primjerice, zbog slijetanja pa postoji povećani rizik od udara munje. Ako se to i dogodi, to najčešće nije nikakav problem za siguran nastavak leta; avioni su zapravo Faradayevi kavezi koji štite ljude i opremu u unutrašnjosti od električnog udara i provode struju okolo po vanjskom dijelu zrakoplova. Današnji zrakoplovi su konstruirani tako da mogu podnijeti udar munje i od 200.000 ampera bez većih problema - kažu piloti.

Do podrhtavanja aviona može doći i tijekom slijetanja, ali sve su to normalne pojave te nema razloga za strah.

- Pri samom slijetanju možete na stražnjim krajevima krila vidjeti i spuštanje takozvanih zakrilca ili „flapsa” koja na taj način mijenjaju površinu i oblik krila te omogućavaju zrakoplovu da stvori dodatan uzgon pri manjoj brzini te da leti s manjom brzinom prema slijetanju. U tom trenu biste opet mogli osjetiti podrhtavanje ili blage vibracije, isto kao i osjećaj kočenja jer zrakoplov u ovoj fazi značajno usporava. Ovisno o tipu zrakoplova, mogli biste osjetiti i promjenu uzdužnog nagiba zrakoplova ili „pitcha” što je potpuno normalno kod izvlačenja zakrilca. Ovisno o mjestu na kojem sjedite, mogli biste čuti i zujanje hidrauličkog mehanizma zaduženog za rad hidrauličnih sustava koji su povezani sa spomenutim uređajima, a ako letite turbo propelerskim zrakoplovom, uobičajeno je da ćete čuti i pojačanu buku motora. Ona je povezana s povećanjem broja okretaja propelera kako bi zrakoplov imao maksimalnu dostupnu snagu za nastavak prilaza - objašnjavaju piloti.

Dodaju i da će piloti dati sve od sebe da slijetanje bude čim ugodnije, ali to neće biti uvijek moguće zbog mnogih faktora, no zato nema potrebe osjećati strah.

- Ono što bismo zapravo poželjeli svima jest da se uopće ne zamarate tim crnim brojevima ako je ikako moguće, već da pokušate barem na trenutak osjetiti ono što mi osjećamo dok smo u zrakoplovu – užitak, gušt, osjećaj da živimo punim plućima. Razmišljajte o destinacijama koje ćete posjetiti, pogledu kroz prozor, dragim ljudima koje ćete vidjeti, dugo očekivanom odmoru, uspješnim poslovima… Budite kolekcionari lijepih i nezaboravnih trenutaka zbog kojih doista vrijedi živjeti, a putovanja ostvaruju upravo takve trenutke. Ne želimo da krećete na bilo koji put sa strahom i grčem u želucu, pa tako ne želimo niti da se bojite dok vozite motor ili automobil. Ne treba i nije dobro uspoređivati crne brojeve poput brojeva poginulih ili vjerojatnosti smrti u avionu s vjerojatnošću smrti na motociklu samo da bismo se utješili, odnosno da bismo se manje bojali letenja - zaključuju piloti.

Podsjećaju i da je letenju komercijalnim avionom najsigurniji oblik transporta, a industrijski rizik smrtnosti u 2022. godini bio je 0,11, što znači da bi u prosjeku osoba morala letjeti svaki dan 25.214 godina da bi doživjela fatalnu nesreću.

Najčitaniji članci