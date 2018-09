Tužno: Veterinar opisao kako se ljubimci ponašaju prije smrti

Kada nas ljubimci napuštaju to je uvijek teško i bolno. Ljudi sa svojim ljubimcem provedu dio života, dok rijetkima padne na pamet da su ljubimcima njihovi vlasnici sve - cijeli život.

Stoga je još tužnija činjenica da mnogi ljubimci svoje posljednje trenutke provode na nepoznatom mjestu, okruženi nepoznatim ljudima, u strahu...

Korisnica Twittera Jessi Deitrich je početkom godine podijelila odgovor koji je dobila od veterinara na pitanje što mu je najgore u njegovom poslu.

Asked my vet what the hardest part was about his job &he said when he has to put an animal down 90% of owners don't actually want to be in the room when he injects them so the animal's last moments are usually them frantically looking around for their owners &tbh that broke me