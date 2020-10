Ipak, dr. Robin Beaman sa Sveu\u010dili\u0161ta James Cook rekao je za IFLScience da greben podr\u017eava sve glavne sastojke uspje\u0161nog tropskog grebena, s tvrdim koraljima, mekim koraljima, ribom i morskim psima. Zapravo je toliko bogat da je \u010dlan tima Mardi McNeil s Tehnolo\u0161kog sveu\u010dili\u0161ta Queensland situaciju na grebenu opisao kao \"oluju riba i morskih pasa\". To je u suprotnosti s plitkim vodenim grebenima u sjevernoj zoni Velikog koraljnog grebena, od kojih se ve\u0107ina nije oporavila od doga\u0111aja masovnog izbjeljivanja 2016. godine, koji je posebno pogodio to podru\u010dje.

<p>Uz Veliki koraljni greben u 19. stoljeću pronađeno je još sedam odvojenih koraljnih grebena koji započinju u velikim dubinama i skoro dosežu površinu mora. Sada je, prvi put u 120 godina, pronađen još jedan takav.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Oceanski institut Schmidt, koji trenutno provodi dvanaestomjesečnu misiju istraživanja slabo proučenih voda oko ovih grebena, otkrio je novi greben. U svojoj osnovi greben je dugačak 1,5 kilometara, ali prilično uzak. Odatle se uzdiže 500 metara, kako bi podržao mali greben dugačak 300 metara i širok samo 15 metara koji leži tek 40 metara ispod površine.</p><p>Greben podupire obilje koralja i iako se Schmidtov tim služio podvodnim robotom na daljinsko upravljanje SuBastian za uspon na vrh, nisu imali priliku uzeti uzorke koralja s grebena.</p><p>Ipak, dr. Robin Beaman sa Sveučilišta James Cook rekao je za<a href="https://www.iflscience.com/environment/first-new-reef-in-over-a-century-discovered-off-the-great-barrier-reef-and-its-huge/" target="_blank"> IFLScience</a> da greben podržava sve glavne sastojke uspješnog tropskog grebena, s tvrdim koraljima, mekim koraljima, ribom i morskim psima. Zapravo je toliko bogat da je član tima Mardi McNeil s Tehnološkog sveučilišta Queensland situaciju na grebenu opisao kao "oluju riba i morskih pasa". To je u suprotnosti s plitkim vodenim grebenima u sjevernoj zoni Velikog koraljnog grebena, od kojih se većina nije oporavila od događaja masovnog izbjeljivanja 2016. godine, koji je posebno pogodio to područje.</p><p>Ovakvi odvojeni grebeni, poput ovog novog, okruženi hladnim dubokim oceanima, vjerojatno će biti manje pogođeni porastom temperatura, barem kratkoročno. </p><p>Jedna teorija smatra da bi takvi duboki grebeni mogli djelovati kao utočište vrstama koje ne mogu preživjeti sve toplije uvjete na plićim grebenima i da bi u slučaju oporavka plićih grebena, te vrste tada naselile možebitno obnovljena područja.</p><p>Činjenica da je nešto tako veliko i važno moglo toliko dugo biti skriveno nadomak obale Queenslanda, a da to nitko nije primijetio, temelji se na našem lošem poznavanju morskog dna gdje brodovi nisu ugroženi, rekao je dr. Beaman. </p><p>Oceanski institut Schmidt stoga želi mapirati cijelo područje oko Velikog koraljnog grebena. Dosad je mapirano 90 posto područja, pa iako se ne isključuje pronalazak nečega drugog, šanse nisu velike. U međuvremenu, samo je 20 posto dubokog oceana u svijetu mapirano modernim alatima, ali Institut sudjeluje u projektu čiji je cilj to promijeniti do 2030. godine.</p>