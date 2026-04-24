U braku su 62 godine, a sada su otkrili tri riječi koje su ih toliko dugo zadržale skupa

U svijetu u kojem se ljubavne priče često čine prolaznima, a veze kratkotrajnima, priča Alice i Dona Williamsa, američkog para u ranim osamdesetima, odjeknula je društvenim mrežama kao pravo osvježenje. Njihova ljubav, koja traje već 62 godine, postala je inspiracija milijunima nakon što su, sasvim neočekivano, postali internetske zvijezde.

VIDEO Pitali smo građane pamte li svoju prvu ljubav. Dok se neki jedva sjećaju o kome se radi, ostali o svojoj prvoj ljubavi razmišljaju još i dan danas.

Živeći život iz snova u slikovitoj Provansi u Francuskoj, ovaj par dijeli ne samo predivne trenutke svoje svakodnevice, već i mudrost stečenu desetljećima zajedništva. A tajna njihove trajne sreće, kažu, stane u samo tri jednostavne riječi.

Od umirovljeničkog života do internetske slave

Put do statusa influencera za Alice i Dona bio je potpuno slučajan. Sve je počelo 2024. godine kada ih je posjetila njihova unuka, Foster Mann, koja je danas njihova menadžerica za društvene mreže. Njezin brat predložio je da zabilježe život bake i djeda, ističući njihovu toplu vezu, Alicein umjetnički talent i idiličan život u Francuskoj. Iako je u početku bila skeptična zbog potencijalne toksičnosti interneta, Mann je objavila nekoliko videa. Nisu postigli veći uspjeh pa je odustala.

Međutim, nekoliko mjeseci kasnije, uočila je trend za koji je smatrala da je savršen za njih. Objavila je video u kojem Don pomaže Alice dok slika i s divljenjem promatra njezin rad. Video je postao viralan gotovo trenutačno. Ubrzo je uslijedio i drugi, koji je privukao još više pozornosti. Na jednoj od najpopularnijih snimki, koja je prikupila više od 1,6 milijuna lajkova, Don nosi hrpu paketa koje su brendovi poslali njegovoj supruzi.

-​ ​Moja žena je postala influencerica s 80 godina i sada ja moram donositi PR pakete - našalio se Don u opisu videa.

Do kraja mjeseca, jedan od njihovih videa dosegao je 23 milijuna pregleda, a broj pratitelja na TikToku premašio je 40.000. Njihova unuka vjeruje da je tajna uspjeha u tome što oni predstavljaju život kakav mnogi priželjkuju u budućnosti: sretnu vezu, život na prekrasnoj farmi u Provansi i uživanje u malim stvarima poput svježeg kruha iz lokalne pekare.

Tri riječi koje su ih zadržale skupa

Iako njihov život izgleda kao iz bajke, Alice i Don naglašavaju da, kao i svaki brak, i njihov zahtijeva trud, odricanje i, što je najvažnije, spremnost na oprost. Otkrili su svoju jednostavnu, ali moćnu filozofiju koja im je pomogla da prebrode sve izazove tijekom 62 godine braka. Ne radi se o velikim gestama, već o tri riječi: 'Hajdemo početi ispočetka'.

-​ ​Problem nastaje kada kažete: 'Oprostit ću ti, ali nikada neću zaboraviti što si rekao' - objasnio je Don.

Alice se nadovezala na njegove riječi, otkrivajući kako su tu prepreku premostili.

-​ ​Tako smo smislili: 'Hajdemo početi ispočetka'. I to smo rekli mnogo, mnogo puta u našoj vezi. 'U redu, hajdemo samo početi ispočetka.' I upalilo je - rekla je Alice za Yahoo.

Ljubav kao svjestan odabir

Njihov savjet podudara se s mudrošću koju dijele i drugi parovi s desetljećima bračnog iskustva. Stručnjaci i dugovječni supružnici često ističu da ljubav nije samo osjećaj, već svjesna odluka koja se donosi iz dana u dan. Sposobnost da se partneru pruži prostor za nesavršenost i da oprost postane svakodnevna praksa, a ne samo reakcija na velike pogreške, ključna je za opstanak veze. U svakom neslaganju, cilj ne bi trebao biti pobjeda, već pronalaženje puta natrag jedno drugome.

Život ispunjen umjetnošću i putovanjima

Prije nego što su se skrasili u Francuskoj, Alice i Don, koji su se zaljubili još u srednjoj školi u Južnoj Karolini, proveli su život seleći se svijetom. Don je radio za IBM, a Alice se u šali prisjeća kako je kratica tvrtke za nju značila "I’ve been moved!" (Preseljena sam!). Živjeli su u brojnim američkim gradovima, ali preseljenja u inozemstvo, prvo u Englesku, a zatim u Pariz, najviše su oblikovala Alice kao umjetnicu.

-​ ​Svaka selidba donijela je novu inspiraciju, ali život u inozemstvu uistinu me oblikovao kao umjetnicu. U Engleskoj sam se zaljubila u prirodu, vrtove i šarm engleskog života. U Parizu, s muzejom Rodin na pet minuta i Orsayem na dvadeset minuta hoda, osjećala sam se kao da živim san svakog umjetnika - ispričala je.

Prije petnaest godina donijeli su odluku o trajnom preseljenju u Francusku, a danas uživaju u svom domu u Provansi. Njihova unuka ističe da se, unatoč slavi, njihov život nije nimalo promijenio. Oni i dalje rade sve ono što su radili i prije, samo što ih sada povremeno snima kamera, dijeleći djelić njihove bezvremenske ljubavi s ostatkom svijeta.

*uz korištenje AI-ja